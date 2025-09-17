Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που η Καρολάιν Κράουτς δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μια κόρη, τη μικρή Λυδία, η οποία σήμερα μεγαλώνει στις Φιλιππίνες, χωρίς να γνωρίζει τις συνθήκες του θανάτου της μητέρας της.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της Καρολάιν και παππούς της μικρής Λυδίας, δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha: «Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν, ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του».

«Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω “Χρόνια πολλά, μαμά”. Επίσης, κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της, εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε ακόμα.

Για τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες είπε: «Είναι ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

«Δεν έχει επαφές με τους άλλους παππούδες της»

Σε ερώτημα για το εάν η μικρή κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα σημείωσε: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει στη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση». Για το εάν η μικρή Λυδία έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε: «Όχι, καμία απολύτως».