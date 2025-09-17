Άγνωστοι ζωγράφισαν ναζιστικά σύμβολα και έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους εξωτερικούς τοίχους του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικό Σχολείου Παπάγου, καταγγέλλει η Ένωση Γονέων Παπάγου–Χολαργού, καλώντας γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε εγρήγορση και συλλογική στάση απέναντι σε φαινόμενα μισαλλοδοξίας και ρατσισμού.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αναγραφή ναζιστικών συμβόλων και υβριστικών συνθημάτων στους εξωτερικούς τοίχους του αύλειου χώρου, περιμετρικά του 1ου Δημοτικό Σχολείου Παπάγου από αγνώστους, που ως συνήθως κινούνται τη νύχτα, και απαιτούμε από τον Δήμο Παπάγου- Χολαργού να προβεί άμεσα σε ενέργειες για να απαλειφθούν, όπως αιτείται και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου» τονίζουν οι γονείς.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν την επέτειο των 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με την Ένωση να εκφράζει τη στήριξή της στις σχετικές αντιφασιστικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις μνήμης. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον δημόσιο και εκπαιδευτικό χώρο απέναντι σε κάθε φασιστική πρόκληση.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Παπάγου–Χολαργού αναφέρει:

«Η Ένωση Γονέων Χολαργού– Παπάγου καταδικάζει απερίφραστα την αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικασμένου ως ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και απαιτούμε την ανάκλησή της.

Είναι προκλητική μία τέτοια κίνηση ιδιαίτερα τις μέρες που κλείνουν 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα δολοφονίας συνδικαλιστών στο Πέραμα.

Ως Ένωση Γονέων είμαστε με αυτούς που σηκώνουν κεφάλι ενάντια στο άδικο, είμαστε με αυτούς που δείχνουν την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους χωρίς διαχωρισμούς λόγω φυλής, θρησκείας, χρώματος ,φύλου. Άλλωστε, ως Ένωση έχουμε πάρει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, στους λαούς που ζουν τη φρίκη του πολέμου, που πλήττονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Ως γονείς δεν θα επιτρέψουμε το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας να εισχωρήσει στα σχολεία μας και να δηλητηριάσει τις ψυχές των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε να σηκώσει ξανά κεφάλι η βαρβαρότητα που ευθύνεται για εγκλήματα, διωγμούς και δολοφονίες.

Με τη στάση και τη δράση μας θα μάθουμε στα παιδιά μας πως ..”αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος ούτε στιγμή δε θα πάψεις να αντιπαλεύεις το άδικο”.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου Πολιτισμού «Πάυλος Killah P Φύσσας», 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και συγκεκριμένα τη συναυλία στις 17 Σεπτέμβρη στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα και την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι.

Καλούμε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς να σταθούν απέναντι στον φασισμό και σε κάθε συνθήκη που τον θρέφει».