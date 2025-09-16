Το νεότερο «διαμάντι» του στόλου της Royal Caribbean επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει σύγχρονη κρουαζιέρα. Με μήκος 364 μέτρα – σχεδόν όσο τέσσερα γήπεδα ράγκμπι – και χωρητικότητα σχεδόν 10.000 επιβατών και πληρώματος, αποτελεί το μεγαλύτερο πλοίο που έχει ταξιδέψει ποτέ. Το ταξίδι-δοκιμή που πραγματοποίησε ο συντάκτης του Stuff Travel πριν επιβιβαστούν οι πρώτοι επίσημοι ταξιδιώτες, προσφέρει μια μοναδική ματιά σε έναν κινούμενο πλωτό κόσμο που θυμίζει περισσότερο θεματικό πάρκο παρά συμβατικό κρουαζιερόπλοιο.

Ο πλωτός γίγαντας

Με 20 καταστρώματα και πάνω από 65 χώρους εστίασης και διασκέδασης, το Star of the Seas είναι μια πλωτή μητρόπολη. Διαθέτει το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο στη θάλασσα, το μεγαλύτερο μπουφέ του κόσμου και οκτώ θεματικές «γειτονιές» που απλώνονται σε κάθε γωνιά του. Η αίσθηση του μεγέθους είναι σχεδόν σουρεαλιστική: όπου κι αν κοιτάξει κανείς, υπάρχουν μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα, πισίνες και χώροι ψυχαγωγίας που συνθέτουν μια εμπειρία συνεχούς δράσης.

Διαμονή με θέα… τον ορίζοντα

Οι επιλογές καμπινών ξεπερνούν τις 20, από την υπερπολυτελή Royal Loft Suite των 139 τ.μ. με πιάνο με ουρά, μέχρι απλές εσωτερικές καμπίνες των 15 τ.μ. Ο συντάκτης δοκίμασε μια καμπίνα Ocean View Balcony στο κατάστρωμα 8, περίπου 19 τ.μ., που ξεχώρισε για τον άψογο καθαρισμό, τον άνετο –αν και σκληρό– κρεβάτι και το ευρύχωρο μπάνιο, με ντους αρκετά μεγάλο για να περιλαμβάνει και κάθισμα. Το πραγματικό ατού, ωστόσο, ήταν το μπαλκόνι: ένα ιδανικό σημείο για να απολαμβάνει κανείς το απέραντο γαλάζιο με ένα κοκτέιλ στο χέρι.

Γεύσεις από όλο τον κόσμο

Αν και οι κρουαζιέρες φημίζονται για τις πρόσθετες χρεώσεις (πακέτα ποτών, ειδικά εστιατόρια, Wi-Fi), η δωρεάν γαστρονομία στο Star of the Seas εντυπωσιάζει. Το κυρίως εστιατόριο σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, ενώ το Windjammer – η μεγαλύτερη «μπουφετέρια» στη θάλασσα – προσφέρει πιάτα που θα ζήλευαν κορυφαία ινδικά εστιατόρια. Το AquaDome Market προσφέρει γεύσεις από όλο τον κόσμο σε μορφή grab-and-go, ενώ το Pig Out BBQ με το pulled pork burger και τα mac and cheese έγινε καθημερινή «ένοχη απόλαυση». Στα μπαρ, τα Lime & Coconut διασκορπισμένα στο πλοίο σερβίρουν ασταμάτητα κοκτέιλ, ενώ το Hideaway Bar, αποκλειστικά για ενήλικες με infinity pool, υπόσχεται στιγμές χαλάρωσης.

Θεάματα που κόβουν την ανάσα

Η Royal Caribbean είναι γνωστή για τις φαντασμαγορικές παραγωγές της και εδώ ξεπερνά τον εαυτό της. Το μιούζικαλ Back to the Future εντυπωσιάζει με ειδικά εφέ που αφήνουν το κοινό άφωνο, ενώ τα σόου πάγου (SOL), οι καταδύσεις στο Torque και οι μουσικές μονομαχίες δύο πιανιστών εξασφαλίζουν συνεχή διασκέδαση. Πισίνες, υδροτσουλήθρες, τζακούζι, σπα, γυμναστήριο, τοίχος αναρρίχησης και η αεροδιαδρομή Crown’s Edge – όπου κρέμεσαι σχεδόν 50 μέτρα πάνω από τη θάλασσα – συμπληρώνουν το φάσμα δραστηριοτήτων.

Το Star of the Seas δεν είναι για όλους: οι παραδοσιακοί ταξιδιώτες ίσως το βρουν υπερβολικά μεγαλοπρεπές και «θορυβώδες». Όμως για οικογένειες και ζευγάρια που αναζητούν ατελείωτη διασκέδαση, αποτελεί έναν παράδεισο στη θάλασσα. Παρά το μέγεθός του, προσφέρει και ήσυχες γωνιές για όσους προτιμούν ρομαντικές στιγμές μακριά από τον θόρυβο.

Το πλοίο ταξιδεύει από το Port Canaveral της Φλόριντα σε 7ήμερες κρουαζιέρες στην Καραϊβική, με τιμές που ξεκινούν από περίπου 1.250 δολάρια το άτομο. Ένας θαλάσσιος κολοσσός που υπόσχεται – και παραδίδει – μια εμπειρία ζωής.