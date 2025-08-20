Την πέμπτη του προσέγγιση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από τις συνολικά έξι για φέτος, πραγματοποίησε σήμερα στις εννέα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο «EXPLORA I» της εταιρείας Explora Journeys, κρουαζιέρα πολυτελείας, του ομίλου επιχειρήσεων Mediterranean Shipping Company (MSC) προερχόμενο από τον Βόλο και θα αναχωρήσει στις 20.00 με επόμενό του σταθμό την Καβάλα.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από στελέχη του ομίλου, το «EXPLORA Ι» έφτασε στην πόλη μεταφέροντας περί του 800 επιβάτες, κυρίως Αμερικάνους, Ισπανούς, Βρετανούς, Γάλλους και Αυστραλούς, αλλά συνολικά σε αυτό επιβαίνουν τουρίστες 40 εθνικοτήτων. Πολλοί από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου προτίμησαν να επισκεφθούν τα Μετέωρα, τη Βεργίνα και το Δίον, ενώ αρκετοί «ψήφισαν» το τετράωρο city tour, με επισκέψεις στα πιο σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο Λευκός Πύργος, ο Άγιος Δημήτριος, η Ροτόντα και τα Κάστρα.

Το προαναφερόμενο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτημένα σήμερα στην ιστοσελίδα της η ΟΛΘ ΑΕ, έκανε την πρώτη του προσέγγιση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 8/5, προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη και με επόμενο σταθμό τον Βόλο, ενώ την τελευταία του άφιξη για φέτος θα την κάνει στις 17 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από τον Βόλο και με επόμενο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.

Η κρουαζιέρα που πραγματοποιεί το «EXPLORA I» είναι διάρκειας 14 ημερών και με αφετηρία του το λιμάνι του Πειραιά «επισκέπτεται» τους σταθμούς Μύκονο, Βόλο, Σκόπελο, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Μποζγκάτα, Μπόντρουμ, Ρόδο, Κατάπολα και Πάρο.

Οπως είχε επισημανθεί από στελέχη του ομίλου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, τις κρουαζιέρες με το «Explora I» φαίνεται να επιλέγουν κυρίως Ευρωπαίοι, αλλά μεταξύ των επιβατών του συμπεριλαμβάνονται και άλλοι, όπως Κινέζοι, Ιάπωνες και Βραζιλιάνοι.

Το «Explora I» είναι μήκους 248,9 μέτρων και πλάτους 32,6 μέτρων, έχει βύθισμα 7,10 μέτρα το μέγιστο και ταξιδεύει με ταχύτητα 18 κόμβους/ώρα, ενώ προσφέρει 461 σουίτες με θέα στη θάλασσα, ρετιρέ και κατοικίες σχεδιασμένες ως «Σπίτι στη Θάλασσα»- όλα με θέα και ιδιωτική βεράντα. Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει 14 καταστρώματα, με τα εξωτερικά να διαθέτουν περισσότερα από 2.500 τ.μ. και με 64 ιδιωτικές καμπάνες σε τρεις εξωτερικές πισίνες και μία άλλη, σε άλλο χώρο, με αναδιπλούμενη γυάλινη οροφή. Μεταξύ άλλων, το Explora I διαθέτει εννέα διαφορετικά εστιατόρια κι έναν ευρύχωρο εσωτερικό/εξωτερικό χώρο spa και γυμναστήριο επί του σκάφους.

Άλλα δύο κρουαζιερόπλοια τον Αύγουστο-Ποια η εικόνα για το 2025

Με τις αφίξεις άλλων δύο κρουαζιερόπλοιων, του «Celebrity Infinity» και του «Celestyal Journey» «κλείνει» ο Αύγουστος για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ανοίγει και πάλι στις 3/9 με την άφιξη του «Silver Muse».

Συγκεκριμένα, με βάση τα σημερινά αναρτημένα στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, το Celebrity Infinity θα καταπλεύσει αύριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 6.30 το πρωί προερχόμενο από τον Βόλο και θα αναχωρήσει στις 20.00 με επόμενό του σταθμό τον Πειραιά. Στις 31/8 στις 12.30 το μεσημέρι, αναμένεται να ρίξει άγκυρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Celestyal Journey προερχόμενο από τον Πειραιά και στις 18.00 θα αναχωρήσει για το Κουσάντασι της Τουρκίας.

Με την έλευση του «Silver Muse» στις οκτώ το πρωί από την Κωνσταντινούπολη θα ξεκινήσει και πάλι η «κρουαζιέρα» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο και αυτό θα αναχωρήσει στις 19.00 για τον Βόλο.

Για το σύνολο της σεζόν 2025, με βάση τα σημερινά στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, έχουν ήδη «κλειδώσει» την έλευσή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 71 κρουαζιερόπλοια, έναντι 81 πέρυσι και 68 του 2023.

Το τελευταίο κρουζιερόπλοιο που θα δέσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημερινό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, είναι το Astoria Grande, στις 10/12, προερχόμενο από την Αμάσρα της Τουρκίας και με επόμενό του σταθμό τον Βόλο, για τον οποίο και θα αναχωρήσει στις 20.00, μετά από 12ωρη παραμονή του στην πόλη.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης φαίνεται να βρίσκεται σταθερά στον χάρτη της κρουαζιέρας, χάρη στη στρατηγική γεωγραφική του θέση, ενώ αποτελεί ένα από τα ελάχιστα λιμάνια παγκοσμίως, που η αφετηρία της κρουαζιέρας είναι στην «καρδιά» της πόλης, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από πολύ σημαντικά αξιοθέατα και μνημεία της Β. Ελλάδας, όπως -μεταξύ άλλων- η αρχαία Πέλλα, η Βεργίνα, το Άγιον Όρος και η Αμφίπολη.

Η Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την πρώτη και μοναδική πόλη της Ελλάδας που έγινε μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, διαθέτει 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και περισσότερα από 30 μουσεία σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι.