Μια ονειρική κρουαζιέρα πήρε δυσάρεστη τροπή όταν προέκυψε διακοπή ρεύματος στο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Constellation της εταιρείας Celebrity Cruises κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αφήνοντας το πλοίο ακυβέρνητο για αρκετές ώρες.

Το πλοίο Constellation έπλεε κοντά στις ακτές της Ιταλίας το Σάββατο 2 Αυγούστου, όταν αντιμετώπισε διακοπή ρεύματος, την οποία εκπρόσωπος του ομίλου Royal Caribbean Group (μητρική εταιρεία της Celebrity Cruises) χαρακτήρισε ως «τεχνικό ζήτημα».

Σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και κλιματισμό για τρεις ώρες,ενώ η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει τι προκάλεσε το πρόβλημα ούτε πώς επιλύθηκε. Παρά τη διακοπή, οι επιβάτες μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς το πλοίο έπλεε αρκετά κοντά στην ακτή ώστε να υπάρχει σήμα, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο Fox News Digital.

Η ιστοσελίδα παρακολούθησης κρουαζιερόπλοιων CruiseMapper δείχνει ότι το πλοίο πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή 11ήμερη διαδρομή που ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου από το Πόρτο Κορσίνι στη Ραβέννα της Ιταλίας. Οι προγραμματισμένοι σταθμοί περιλαμβάνουν προορισμούς στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο, με την κρουαζιέρα να ολοκληρώνεται στις 8 Αυγούστου στο Τσιβιταβέκια, το κοντινότερο λιμάνι στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Celebrity Cruises, το πλοίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 2.184 επιβατών. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος — ένα φαινόμενο όχι σπάνιο στη βιομηχανία των κρουαζιερών — η Royal Caribbean επισημαίνει ότι ενεργοποιούνται γεννήτριες έκτακτης ανάγκης.

Αυτές οι γεννήτριες, που βρίσκονται στα ανώτερα καταστρώματα και διαθέτουν ανεξάρτητη παροχή καυσίμου, είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν βασικά συστήματα, όπως ο φωτισμός ασφαλείας, τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς, οι ανελκυστήρες και ακόμη και η επανεκκίνηση των μηχανών. Διασφαλίζουν επίσης τη συνέχιση των επικοινωνιών.

Το πρόσφατο περιστατικό επαναφέρει στη μνήμη το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Trainwreck: Poop Cruise», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και αναφέρεται στο διαβόητο περιστατικό του 2013 στο Carnival Triumph. Κατά τη διάρκεια εκείνης της κρουαζιέρας, μια φωτιά που ξέσπασε στο μηχανοστάσιο κατέστρεψε ηλεκτρικά καλώδια, αφήνοντας το πλοίο χωρίς ρεύμα στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι επιβάτες εκείνης της κρουαζιέρας αναγκάστηκαν να περάσουν πολλές ημέρες χωρίς φωτισμό, κλιματισμό, ψύξη τροφίμων ή λειτουργικές τουαλέτες, χρησιμοποιώντας πλαστικές σακούλες για τις ανάγκες τους.