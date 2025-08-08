Ανησυχία προκάλεσε ένα σοβαρό περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο στον κόσμο, όταν ένας επιβάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε μία από τις εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες του πλοίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, ενώ το πλοίο πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη νεροτσουλήθρα «Frightening Bolt», η οποία έχει ύψος περίπου 14 μέτρα. Ένα τμήμα από το ακρυλικό γυαλί της τσουλήθρας υπέστη ρωγμή και έσπασε, με αποτέλεσμα την εκτόνωση νερού και τον τραυματισμό του επιβάτη.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς το νερό ξεχύθηκε με ορμή από την κατεστραμμένη τσουλήθρα, ενώ ακούγονταν κραυγές και φωνές. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους επιβάτες που βρίσκονταν στο κατάστρωμα εκείνη την ώρα.

Επίσης η διαχειρίστρια εταιρεία Royal Caribbean επιβεβαίωσε το συμβάν, σημειώνοντας ότι ο τραυματίας δέχθηκε άμεση ιατρική φροντίδα από το προσωπικό του πλοίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Η συγκεκριμένη τσουλήθρα έκλεισε άμεσα και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Τέλος το «Icon of the Seas», που έκανε το παρθενικό του ταξίδι το προηγούμενο έτος, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο 250.000 τόνων με δυνατότητα φιλοξενίας 7.600 επιβατών. Φιλοξενεί επίσης το «Thrill Island», το μεγαλύτερο θαλάσσιο υδάτινο πάρκο στον κόσμο, με έξι εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες.