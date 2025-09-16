Την «πλήρη εμπιστοσύνη» του στην ανθεκτικότητα και τη δυναμική της ισραηλινής οικονομίας, ακόμα και εν μέσω πολέμου, εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επικαλέστηκε οικονομικά στοιχεία για να αναδείξει τη σταθερότητα της ισραηλινής οικονομίας εν μέσω πολέμου. Όπως ανέφερε, το σεκέλ εμφανίζεται ενισχυμένο σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, το χρηματιστήριο καταγράφει ιστορικά υψηλά, η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χώρα προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τιμές των κατοικιών ακολουθούν πτωτική πορεία.

Η συνέντευξη έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωσή του ότι, λόγω της διεθνούς απομόνωσης, το Ισραήλ «θα πρέπει να γίνει μία σούπερ Σπάρτη» μία φράση που προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από πτώση των μετοχών στο ισραηλινό χρηματιστήριο.

Ο Νετανιάχου απέδωσε τη φράση του παρερμνηνεύθηκε και διευκρίνισε ότι αναφερόταν αποκλειστικά στον τομέα των αμυντικών βιομηχανιών όπου όπως σημείωσε υφίστανται πολιτικοί, όχι οικονομικοί, περιορισμοί.

Χαρακτηριστικά τόνισε: «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας και να μη βρισκόμαστε υπό εξωτερικούς περιορισμούς όταν πρόκειται για την άμυνα της χώρας μας».

Εσωτερικές εντάσεις στην κυβέρνηση

Επίσης δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, από τη συνέντευξη Τύπου παρά την πρόσκληση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρωθυπουργό, ο Σμοτρίτς φέρεται να του είπε: «Εσύ προκάλεσες τη ζημιά, εσύ να τη διορθώσεις».

Τέλος, ο Νετανιάχου, πάντως, επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές και τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι «οι αγορές κατανοούν τη δύναμη της οικονομίας του Ισραήλ και την κερδοφορία των επενδύσεων σε αυτή».