Ο ΠΑΟΚ, μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, όπου θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έναν αγώνα που η UEFA τον έχει βάλει σε… ειδική κατηγορία!

Το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης (24/09) στην Τούμπα, έχει ήδη χαρακτηριστεί από την UEFA ως «υψηλού ρίσκου», γεγονός που επιστρατεύει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ιδιαίτερη επιτήρηση.

Αυτή η αξιολόγηση της UEFA είναι εμφανής και από την παρουσία δύο παρατηρητών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν στενά όλα τα τεκταινόμενα.

Η διάθεση εισιτηρίων και η ασφάλεια φιλοξενούμενων

Πριν από λίγες ημέρες, η ισραηλινή ομάδα ενημέρωσε τους οπαδούς της για τη διάθεση εισιτηρίων και την οργάνωση του ταξιδιού τους στη Θεσσαλονίκη. Για τους φιλοξενούμενους, η UEFA έχει δεσμεύσει τη Θύρα 8 της Τούμπας.

Ωστόσο, η Μακάμπι διατηρεί «κλειστά χαρτιά» σχετικά με τον ακριβή αριθμό των οπαδών που αναμένεται να ταξιδέψουν, παρά την καλή συνεργασία που υπάρχει με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε οργανωτικό επίπεδο. Αυτή η αβεβαιότητα δεν έχει επηρεάσει την ετοιμότητα των στελεχών του ΠΑΟΚ, τα οποία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Στην εξίσωση και το πρόβλημα της λαϊκής αγοράς έξω από την Τούμπα

Πέρα από τα θέματα ασφαλείας, μία επιπλέον πρόκληση για την ημέρα του αγώνα είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς στην οδό Κλεάνθους, ακριβώς μπροστά στο γήπεδο της Τούμπας.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, κάτι που σημαίνει ότι η μαζική προσέλευση φιλάθλων θα συμπέσει με την αυξημένη κίνηση και δραστηριότητα της λαϊκής αγοράς, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην κυκλοφορία και στις συνθήκες γύρω από το γήπεδο.

Συνολικά, ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, πέρα από την αγωνιστική του σημασία για την πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απαιτεί λεπτομερή και ενδελεχή προετοιμασία σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του υπό το άγρυπνο βλέμμα της UEFA.