Οι εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι καταιγιστικές, καθώς η διαδικασία αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μπαίνει στην τελική ευθεία.

Μετά την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ξεκινά τον οικονομικό έλεγχο της ομάδας, ένα κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η διαδικασία προχωρά μεθοδικά, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στάδια.

Υπογραφή Εγγράφου Εμπιστευτικότητας: Η διαδικασία ξεκίνησε με την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας (non-disclosure agreement) τόσο από την ΚΑΕ όσο και από τον υποψήφιο επενδυτή. Αυτό το έγγραφο διασφαλίζει ότι οι ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Αποδοχή Επιστολής Προθέσεων: Στη συνέχεια, η διοίκηση της ΚΑΕ αποδέχτηκε την επιστολή προθέσεων (letter of intent), την οποία απέστειλε ο Μυστακίδης. Αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνει το επίσημο ενδιαφέρον για την εξαγορά.

Η έναρξη του οικονομικού ελέγχου

Πλέον, η διαδικασία περνά στην πιο ουσιαστική φάση. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ήδη στείλει οικονομικά στοιχεία στην πλευρά Μυστακίδη, και αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει ο πλήρης έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές

Οικονομικός Έλεγχος: Αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η οικονομική κατάσταση της ΚΑΕ, τα χρέη, οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά της στοιχεία. Είναι ένα στάδιο που κρίνεται απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε οριστική συμφωνία.

Το χρονοδιάγραμμα και η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αν ο έλεγχος κυλήσει ομαλά και δεν προκύψουν απρόοπτα, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει τα ηνία.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αισιοδοξία στους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς θεωρείται ότι η είσοδος ενός τόσο ισχυρού οικονομικού παράγοντα μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε μια περίοδο αγωνιστικής και οικονομικής σταθερότητας.