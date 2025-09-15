Η UEFA, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα “X”, αποθέωσε τον ΠΑΟΚ για το εντυπωσιακό σερί νικών που έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα.

Η αναφορά της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας υπογραμμίζει την εξαιρετική φόρμα του Δικεφάλου, ο οποίος μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που άρχισε με την ΑΕΛ και έφτασε μέχρι και την… Λεωφόρο.

Το σερί που εντυπωσίασε την Ευρώπη

Η ανάρτηση της UEFA αφορά τις νίκες του ΠΑΟΚ σε μια σειρά κρίσιμων αναμετρήσεων:

Λάρισα

Ριέκα

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Αυτό το σερί δείχνει τη δυναμική της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία έχει βρει ρυθμό και σταθερότητα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«ΟΜΑΔΑ» LIVE: Η άφιξη της Εθνικής – Τέλος ο Ρουί Βιτόρια – Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες

Οι επόμενοι στόχοι για την επέκταση του σερί

Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να θέλει να συνεχίσει το σερί αυτό και να το επεκτείνει. Οι επόμενες αναμετρήσεις του είναι εξίσου σημαντικές και κρίσιμες:

Τετάρτη: Αγώνας Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας

Σάββατο: Υποδοχή του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα

Επόμενη Τετάρτη: Ευρωπαϊκή μάχη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η αναγνώριση από την UEFA αποτελεί μια επιβράβευση για την προσπάθεια της ομάδας και δίνει επιπλέον κίνητρο στους παίκτες για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Τελευταία Νέα