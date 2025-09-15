Η UEFA, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα “X”, αποθέωσε τον ΠΑΟΚ για το εντυπωσιακό σερί νικών που έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα.

Η αναφορά της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας υπογραμμίζει την εξαιρετική φόρμα του Δικεφάλου, ο οποίος μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που άρχισε με την ΑΕΛ και έφτασε μέχρι και την… Λεωφόρο.

Το σερί που εντυπωσίασε την Ευρώπη

Η ανάρτηση της UEFA αφορά τις νίκες του ΠΑΟΚ σε μια σειρά κρίσιμων αναμετρήσεων:

Λάρισα

Ριέκα

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Αυτό το σερί δείχνει τη δυναμική της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία έχει βρει ρυθμό και σταθερότητα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι επόμενοι στόχοι για την επέκταση του σερί

Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να θέλει να συνεχίσει το σερί αυτό και να το επεκτείνει. Οι επόμενες αναμετρήσεις του είναι εξίσου σημαντικές και κρίσιμες:

Τετάρτη: Αγώνας Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας

Σάββατο: Υποδοχή του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα

Επόμενη Τετάρτη: Ευρωπαϊκή μάχη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η αναγνώριση από την UEFA αποτελεί μια επιβράβευση για την προσπάθεια της ομάδας και δίνει επιπλέον κίνητρο στους παίκτες για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.