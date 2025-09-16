Εκτενή μελέτη δημοσίευσε η OpenAI σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT και σε αυτήν καταγράφεται αλματώδη εξάπλωση σε παγκόσμια κλίμακα από το ντεμπούτο του τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2025. Σε αυτό το διάστημα, ο αριθμός των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν εβδομαδιαία ανήλθε στα 700 εκατομμύρια – σε ποσοστό περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη. Η έκρηξη δημοφιλίας του χαρακτηρίζεται ως χωρίς προηγούμενο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αν και αρχικά οι χρήστες ήταν κυρίως άνδρες, έως το 2025, το φύλο σχεδόν έπαψε να παίζει ρόλο στην υιοθέτηση. Παράλληλα, η χρήση του εξαπλώθηκε ταχύτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ανώνυμο δείγμα συνομιλιών χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες μεθόδους κατηγοριοποίησης, διασφαλίζοντας πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών. Προέκυψε ότι, ενώ το 2024 το 53% των χρήσεων αφορούσε μη εργασιακά θέματα, το 2025 το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 70%. Η προσωπική χρήση –η ανεύρεση πληροφοριών, συμβουλές ή καινοτόμες ιδέες– έχει πλέον καταστεί συχνότερη από την καθαρά επαγγελματική αξιοποίηση του εργαλείου.

Τρεις βασικές κατηγορίες χρήσης

Οι συχνότερες μορφές χρήσης συνοψίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

Πρακτική καθοδήγηση – Πρακτική καθοδήγηση σε ζητήματα που κυμαίνονται από φροντιστηριακή βοήθεια έως αθλητικά προγράμματα.

– Πρακτική καθοδήγηση σε ζητήματα που κυμαίνονται από φροντιστηριακή βοήθεια έως αθλητικά προγράμματα. Αναζήτηση πληροφοριών – Αναζήτηση πληροφοριών σε ρόλο υποκατάστατου των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης.

– Αναζήτηση πληροφοριών σε ρόλο υποκατάστατου των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης. Συγγραφή κειμένων – Σύνταξη, διόρθωση, μετάφραση και παραγωγή συνοπτικών κειμένων.

Αυτές καλύπτουν σχεδόν το 80% του συνόλου των συνομιλιών. Ιδιαίτερα στο εργασιακό πλαίσιο, ξεχωρίζει η συγγραφή κειμένων που αντιστοιχεί περίπου στο 40% των επαγγελματικών χρήσεων. Αντίθετα, η κωδικοποίηση αποτελεί μόλις το 4,2%, αμφισβητώντας προγενέστερες εκτιμήσεις άλλων ερευνών που την τοποθετούσαν ψηλότερα. Οι λεγόμενες “συναισθηματικές” χρήσεις (π.χ. προσωπική έκφραση, αναζήτηση παρέας) παραμένουν πολύ περιορισμένες (~2%).

Πρόθεση και δημογραφικό αποτύπωμα των χρηστών

Η μελέτη διαχώρισε την πρόθεση των χρηστών σε τρεις κύριες λειτουργίες: Asking (αναζήτηση πληροφοριών ή συμβουλών), Doing (παραγωγή αποτελέσματος, όπως συγγραφή ή κώδικας), και Expressing (έκφραση χωρίς συγκεκριμένο αίτημα). Το Asking καλύπτει περίπου τις μισές συζητήσεις, το Doing αγγίζει το 40%, ενώ το Expressing φτάνει το 11%. Στο εργασιακό περιβάλλον, κυριαρχεί η ζήτηση για συγκεκριμένες εκτελέσεις, ειδικά στη γραπτή παραγωγή.

Η διασύνδεση με τα δεδομένα O*NET αποκάλυψε πως σε εργασιακή χρήση, το ChatGPT αξιοποιείται κυρίως για (1) συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση πληροφοριών, και (2) λήψη αποφάσεων, συμβουλευτική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Στο δημογραφικό σκέλος, τα στοιχεία δείχνουν πως σχεδόν τα μισά μηνύματα προέρχονται από νέους κάτω των 26 ετών, ενώ οι πιο μορφωμένοι και όσοι δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα υψηλών αποδοχών είναι περισσότερο πιθανό να το χρησιμοποιούν σε επαγγελματικά πλαίσια. Μάνατζερ και επαγγελματίες αξιοποιούν κατά κύριο λόγο το ChatGPT για συγγραφή, ενώ τεχνικοί και προγραμματιστές στρέφονται περισσότερο στη λήψη τεχνικής βοήθειας.

Συνοψίζοντας, το ChatGPT διαμορφώνει σταδιακά τη θέση του ως βασικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων και γραπτής παραγωγής στις γνωσιοκεντρικές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η κυριαρχία του φαίνεται να επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των χρηστών εκτός επαγγελματικού πλαισίου.

10 βασικά στοιχεία από το report