Σημαντικά οφέλη στην υγεία των ούλων και στη μείωση της φλεγμονής φαίνεται πως προσφέρει η μεσογειακή διατροφή, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του King’s College London, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Periodontology».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία και αφορούσε 200 νοσοκομειακούς ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις από οδοντιάτρους, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν δείγματα αίματός τους. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν ακόμη να συμπληρώσουν λεπτομερή ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες.

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως όσοι ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε φυτικά τρόφιμα – όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο – εμφάνιζαν αισθητά χαμηλότερα επίπεδα στους δείκτες φλεγμονής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης ουλίτιδας.

Σοβαρότερη ουλίτιδα και φλεγμονή μακριά από τη μεσογειακή διατροφή

Αντιθέτως, τα άτομα που απείχαν από τη μεσογειακή διατροφή – και κυρίως εκείνα που κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας – εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι σε αυτή την ομάδα τα ποσοστά σοβαρής ουλίτιδας ήταν σημαντικά αυξημένα.

Μεσογειακή διατροφή: Ασπίδα για την υγεία

Η μεσογειακή διατροφή, πέραν των οφελών για τη στοματική υγεία, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων, νευροεκφυλιστικών διαταραχών αλλά και ορισμένων μορφών καρκίνου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους ειδικούς, για ένα διατροφικό πρότυπο με πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία.

Μ. Κουζινοπούλου