Σημεία από τη συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 και στον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη

Η κυβέρνηση έκλεψε τους πόρους των αγροτών και τους έδωσε στις γαλάζιες ακρίδες

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

• Τον περασμένο Ιούλιο η Νέα Δημοκρατία στραγγάλισε τους θεσμούς, το Κράτος Δικαίου, τη Βουλή και την ίδια τη Δημοκρατία με την απόφασή της και τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της για να μην ερευνηθούν οι ευθύνες του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο επεισόδιο που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ντροπιαστική Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.

• Είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση, να κρύψει τα στοιχεία, να καλύψει και να συγκαλύψει, όπως φάνηκε κι από την αντίδρασή της όταν ήρθε στην επιφάνεια το θέμα της δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων της κ. Σεμερτζίδου.

• Όποια μεθόδευση και αν επιχειρήσουν, εμείς, και στον δημόσιο διάλογο και στη Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή και με όποιο τρόπο μπορούμε, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια, για να αποδοθεί Δικαιοσύνη και για να αποκαλυφθεί αυτό το γαλάζιο σκάνδαλο, όπως το περιγράφει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Τα τελευταία έξι χρόνια, πήραν ένα σωρό χρήματα από τους αγρότες της υγιούς επιχειρηματικότητας και της παραγωγής και τα έδωσαν στις γαλάζιες ακρίδες, στους κομματικούς φίλους με τις Φερράρι, τις Πόρσε και τα δεκάδες ακίνητα.

• Ο κίνδυνος της παραγραφής των αδικημάτων των υπουργών της ΝΔ τον Οκτώβριο είναι υπαρκτός, σύμφωνα με κάποιους συνταγματολόγους. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο θα κυλήσει η Εξεταστική Επιτροπή είναι κρίσιμος. Εμείς επιδιώκουμε η συζήτηση να εκκινήσει από το 2025 προς το 1998 και όχι το αντίστροφο που λογικά θα επιδιώξει η κυβερνητική πλειοψηφία ώστε να καθυστερήσει τη συζήτηση για τις δικές της ευθύνες.

• Ο κ. Μυλωνάκης φαίνεται ότι είναι, για μια σειρά ζητημάτων, ο διάδοχος του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Εάν δεν δεχτεί να έρθει να καταθέσει, θα έχουμε ένα ακόμη μεγάλο κυβερνητικό σκάνδαλο συγκάλυψης. Όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και από το Documento αλλά και από άλλες εφημερίδες, πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να δούμε τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες είναι προφανείς και, με βάση το επιτελικό κράτος, καταλήγουν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν και ποινικού χαρακτήρα ευθύνες.

Για το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

• Ο πολιτικός μας αντίπαλος δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κ. Μητσοτάκης και εκεί εστιάζουμε την κριτική μας. Και θεωρώ λάθος μία λογική ίσων αποστάσεων, όποιος την επιλέγει εκτίθεται. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει και πρέπει να βρούμε τον τρόπο με την κάλπη και με κοινωνική δυναμική να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση.

• Άκουσα μία έμμεση κριτική στο οικονομικό μας πρόγραμμα από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ περί «λεφτόδεντρων», η οποία ταυτίζεται με την κριτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία και στο δικό μας πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη. Θέλει μεγάλη προσοχή ώστε η κριτική και η ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην ταυτίζεται με τη ρητορική του κ. Μητσοτάκη.

• Μία άλλη άδικη και υπερβολική κριτική ήταν η κριτική στο μεταναστευτικό. Ο κ. Ανδρουλάκης υιοθέτησε μία ιδιότυπη δική του θεωρία των δύο άκρων. Είπε ότι στη μία πλευρά υπάρχει η ακροδεξιά πολιτική του Πλεύρη και στην άλλη πλευρά τα ανοιχτά σύνορα. Αν οι προοδευτικές δυνάμεις κάνουν κριτική η μία στην άλλη με τον λόγο της ακροδεξιάς, υπάρχει πρόβλημα.

• Δεν είναι η ώρα να υψώσουμε τείχη και διαχωριστικές γραμμές στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης. Είναι η ώρα της συνεργασίας, της συνεννόησης, της υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών. Μόνο ο κ. Μητσοτάκης ευνοείται από τον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό πρέπει όλοι να το κατανοήσουν.

• Εδώ κι ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη δεύτερη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Δεν έχει αναπτύξει κάποια δυναμική δημοκοπική ή κοινωνική που να δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει μόνο του τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ είναι δημοσκοπικά καθηλωμένο λίγο πάνω ή στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2024. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση για να ηττηθεί η ΝΔ είναι οι συνεργασίες και όχι η περιχαράκωση.

Για τον Δήμο Αθηναίων

• Η πολεμική και η επιθετικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση προς τον Δήμο Αθηναίων είναι πρωτόγνωρη, απέναντι μάλιστα σε αυτονόητες πρωτοβουλίες προγραμματικού χαρακτήρα που κρίθηκαν στις εκλογές του 2023. Από ένα γινάτι, ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Μητσοτάκης ταλαιπωρούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες όλου του λεκανοπεδίου με την εμμονή να είναι κλειστή η λεωφόρος Βασ. Όλγας.

• Είναι αδιανόητο να γίνεται τέτοια πολεμική και τέτοια σύγκρουση για ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης.

• Συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εκλογική νίκη του κ. Δούκα στον δήμο της Αθήνας. Νομίζω ότι δικαιώνεται απόλυτα η επιλογή μας να τον στηρίξουμε χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους στον δεύτερο γύρο. Τα προβλήματα στην πόλη είναι πολλά και μεγάλα αλλά υπάρχει μια έντιμη διοίκηση που προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει και κυρίως έχει ανοιχτά αυτιά στις προτάσεις των πολιτών και της αντιπολίτευσης.