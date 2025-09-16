Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα, μετά τη γνωστοποίηση ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ προχώρησε στην αγορά άνω των 2,5 εκατ. μετοχών, αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, στέλνοντας μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων. Ανέβασε το ετήσιο κέρδος της μετοχής στο 5% και τοποθετώντας την σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο. Η χειρότερη περίοδος για τις μετοχές της εταιρείας ήταν στις αρχές Απριλίου όταν υποχώρησαν κατά 45% από την αρχή του έτους.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» δισεκατομμυρίων

Σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές αρχές, η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε κατά 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, έπειτα από την αγορά μετοχών από τον Μασκ σε διαφορετικά επίπεδα τιμών την Παρασκευή. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση στοχεύει στο να καθησυχάσει τους επενδυτές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας.

«Πρόκειται για το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Μασκ πατάει ξανά “γκάζι”», σχολίασε ο Ματ Μπρίτσμαν, αναλυτής μετοχών στη Hargreaves Lansdown. «Το αφήγημα Tesla-Musk δείχνει να επιστρέφει σε θετική τροχιά, μετά το ασταθές ξεκίνημα της χρονιάς».

Σχέδιο αποδοχών – Μαμούθ

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Tesla παρουσίασε ένα νέο προτεινόμενο πακέτο αποδοχών για τον Μασκ, που θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο παγκοσμίως. Το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου, προβλέπει την παραχώρηση μετοχών που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 12% της εταιρείας, εφόσον επιτευχθούν μια σειρά από φιλόδοξους στόχους.

Για να «ξεκλειδώσει» το πρώτο στάδιο, η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια, διπλάσια από τη σημερινή.

Για την πλήρη απόδοση του πακέτου, ο πήχης τοποθετείται στα 8,5 τρισ. δολάρια, επίπεδο που θα ξεπερνούσε ακόμα και την Nvidia.

Η Tesla τόνισε σε σχετική κατάθεση προς την SEC ότι η αποζημίωση θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετοχές και όχι σε μετρητά.

Οι προκλήσεις παραμένουν

Παρά την ηχηρή «ψήφο εμπιστοσύνης» του ίδιου του Μασκ, η Tesla συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά εμπόδια. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί φέτος, εν μέρει λόγω της ταύτισης του Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, η πίεση από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές του Ντιτρόιτ αλλά και από τους Κινέζους ανταγωνιστές στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται όλο και πιο έντονη.