Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla (TSLA) σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή στο γερμανικό της εργοστάσιο για το υπόλοιπο του έτους, χάρη λόγω αυξημένων πωλήσεων, δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου Γκρουνχάιντε, Αντρέ Τίριγκ, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA την Κυριακή.

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε πολύ καλά στοιχεία πωλήσεων και γι’ αυτό αναθεωρήσαμε τα σχέδια παραγωγής για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο προς τα πάνω», είπε ο Τίριγκ.

Η Γερμανία παραμένει δύσκολη αγορά για την Tesla, εν μέρει λόγω της έντονης ανταγωνιστικότητας από Κινέζους κατασκευαστές. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η πολιτική δραστηριότητα του Έλον Μασκ μπορεί να έχει επηρεάσει τη ζήτηση.

Τον Ιούλιο, οι πωλήσεις της Tesla στη Γερμανία μειώθηκαν περισσότερο από το μισό σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 1.110 οχήματα, ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 57,8%, σύμφωνα με το γερμανικό φορέα οδικής κυκλοφορίας KBA.

Ο Τίριγκ τόνισε ότι η εταιρεία βλέπει θετικά μηνύματα σε όλες τις αγορές που τροφοδοτεί το εργοστάσιο, προσθέτοντας ότι η τάση αυτή ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα. «Εξυπηρετούμε πάνω από 30 αγορές και βλέπουμε σίγουρα μια θετική τάση εκεί», είπε στο DPA.