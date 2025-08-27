Η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις πιο βαριές δικαστικές ήττες στην ιστορία της, καθώς ένορκοι στη Φλόριντα επιδίκασαν συνολικές αποζημιώσεις ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση σχετίζεται με θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το 2019, όταν ένα όχημα Model S εξοπλισμένο με το σύστημα Autopilot παρέσυρε δύο άτομα που βρίσκονταν δίπλα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η απόρριψη διακανονισμού που κόστισε ακριβά

Πριν από τη δίκη, η Tesla είχε απορρίψει πρόταση διακανονισμού ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιζήμια, αφού τελικά το ποσό που επιδικάστηκε ήταν πολλαπλάσιο. Παρότι η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν το όχημα Tesla προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο Chevrolet Tahoe, την ώρα που δύο άτομα η Naibel Benavides Leon και ο Dillon Angulo στέκονταν δίπλα του. Η Leon σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο Angulo υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αποζημιώσεις και η ευθύνη

Οι ένορκοι επιδίκασαν: 129 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην περιουσία της Leon και στον Angulo.

200 εκατομμύρια δολάρια ως ποινική αποζημίωση.

Η Tesla κρίθηκε υπεύθυνη για το 33% των αποζημιώσεων (περίπου 42,6 εκατ. δολάρια) και για ολόκληρη την ποινική αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός κρίθηκε υπεύθυνος για το υπόλοιπο 67% χωρίς όμως να είναι κατηγορούμενος.

Η αντίδραση της Tesla

Σε επίσημη δήλωσή της, η Tesla επεσήμανε πως η απόφαση «αποσκοπεί μόνο στο να υπονομεύσει την ασφάλεια των αυτοκινήτων και να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες ανάπτυξης τεχνολογίας που σώζει ζωές». Η εταιρεία επανέλαβε ότι θα προχωρήσει σε έφεση.

Νομικές εξελίξεις και κόστος

Οι δικηγόροι των εναγόντων υπέβαλαν πρόσφατα αίτημα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, ζητώντας από την Tesla να καλύψει και τα νομικά έξοδα που προέκυψαν από τις 30 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε η πρόταση διακανονισμού.

Η σημασία της υπόθεσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη δίκη που αφορά τον αδικαιολόγητο θάνατο τρίτου προσώπου εξαιτίας της λειτουργίας του Autopilot. Μέχρι σήμερα, οι αντίστοιχες αγωγές είτε απορρίπτονταν είτε διευθετούνταν εξωδικαστικά, χωρίς να φτάσουν στο να εκδικαστούν