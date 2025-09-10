Η Tesla δεν είναι πια η ασταμάτητη δύναμη που υπήρξε κάποτε στην αμερικανική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εταιρεία, που στο παρελθόν κατείχε πάνω από το 80% των πωλήσεων, έπεσε στο 38% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Cox Automotive που δημοσίευσε το Reuters.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια που η Tesla κατρακυλά κάτω από το 40%. Κι αν οι αριθμοί εντυπωσιάζουν από μόνοι τους, δείχνουν κάτι βαθύτερο: οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους με τη γηρασμένη γκάμα της μάρκας και στρέφονται σε πιο φρέσκες και καλύτερες επιλογές.

Η Tesla ουσιαστικά έχτισε τη σύγχρονη αγορά EV. Για χρόνια κρατούσε την πλειοψηφία και έκανε την έννοια «ηλεκτρικό αυτοκίνητο» κομμάτι της καθημερινότητας. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιρροή της άρχισε να μειώνεται φέτος. Το μερίδιό της έπεσε στο 48,7% τον Ιούνιο, στο 42% τον Ιούλιο και στο 38% τον Αύγουστο — η πιο απότομη πτώση σε διάστημα δύο μηνών από το 2021. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη: οι πωλήσεις μειώθηκαν 1% το 2024 και φέτος είναι ήδη 10% κάτω. Στην Ευρώπη η Tesla έχει χάσει το 40% του μεριδίου της, παρότι οι συνολικές πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά 48%. Στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών στον κόσμο, οι πωλήσεις της έπεσαν 6%.

Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι άλλες μάρκες ποντάρουν δυνατά σε κίνητρα. Σύμφωνα με την Cox, Hyundai, Kia, Honda και Toyota ανέβασαν τις πωλήσεις τους μέχρι και 120% το καλοκαίρι με προγράμματα leasing που η Tesla δεν ακολούθησε. Το Volkswagen ID.4, για παράδειγμα, είδε τις πωλήσεις του να εκτοξεύονται πάνω από 450% τον Ιούλιο, χάρη σε προνομιακά leasing και παροχές όπως δωρεάν φόρτιση.

Με το φορολογικό κίνητρο των 7.500 δολαρίων να τελειώνει αυτόν τον μήνα, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις EV θα μειωθούν, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ανταγωνισμό. Και όσο η Tesla δείχνει στάσιμη, ανοίγει τον δρόμο για νέους Αμερικανούς παίκτες, όπως η Lucid.

Είτε το παραδέχεται κανείς είτε όχι, η Tesla δεν είναι αυτό που ήταν. Η μάρκα που ταυτίστηκε με την καινοτομία έχει μείνει πίσω, ειδικά σε σύγκριση με συναρπαστικά νέα μοντέλα από άλλους, όπως το Hyundai Ioniq 5N. Το τελευταίο νέο μοντέλο της, το Cybertruck, κυκλοφόρησε το 2023.

Αν και προκάλεσε συζητήσεις, δεν έπεισε το κοινό να αγοράσει όπως συνέβη με τα Model 3 ή Model Y. Με τα συνεχή προβλήματα ποιότητας, την υπερβολικά μεγάλη γκάμα και την όλο και πιο διχαστική εικόνα του Elon Musk, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί πολλοί αγοραστές απομακρύνονται.