Σε τραγωδία εξελίχθηκε η έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στη Μαδρίτη, καθώς οι ισπανικές αρχές εντόπισαν και δεύτερο νεκρό στα ερείπια του κτιρίου, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται πλέον σε δύο θύματα και 25 τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, «δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας. Οι αρχές πραγματοποίησαν εντατικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένου, δίνοντας μάχη με τον χρόνο μέσα στα συντρίμμια.

Από την πρώτη στιγμή της καταστροφής, την Κυριακή, τα σωστικά συνεργεία είχαν ήδη ανασύρει έναν άνδρα νεκρό από τα χαλάσματα. Από τους 25 τραυματίες, σύμφωνα με επίσημες πηγές, τουλάχιστον δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια, φήμες για διαρροή αερίου

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ως αιτία της πολύνεκρης έκρηξης. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής διευκρίνισε πως «τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής», ενώ η διερεύνηση του συμβάντος συνεχίζεται εντατικά από τις αρμόδιες αρχές.