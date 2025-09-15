«Αν κάτι απέδειξε και η φετινή ΔΕΘ είναι ότι η προσήλωση στο ασφυκτικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, που διακηρύσσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η συστημική αντιπολίτευση, οδηγεί στην αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων και σε μια κάλπικη αντιπαράθεση για τον τρόπο που αυτή θα επιτευχθεί με τις λιγότερες αντιδράσεις» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την αντιπαράθεση σχετικά με τα μέτρα και τις εξαγγελίες, στον απόηχο της ΔΕΘ».

«Η λύση για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τα βάρη που τους φορτώνει, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, με πρώτο σταθμό την πανεργατική απεργία της 1/10, για την απόσυρση του αντεργατικού τερατουργήματος της 13ώρης δουλειάς, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.