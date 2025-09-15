Η Γλυκερία αναφέρθηκε στον σάλο που ξέσπασε μετά τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ στο Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε σε ακυρώσεις συναυλιών της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η τραγουδίστρια δήλωσε πως «δεν κατάλαβα γιατί προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση ειδικά σε μένα. Κατανοώ σε ένα βαθμό την αντίδραση κάποιων».

Πρόσθεσε πως «δεν ήθελα να πάρω θέση, καθώς επισκέπτομαι το Ισραήλ εδώ και 35 χρόνια, έχω πολλούς φίλους εκεί που με αγαπούν πολύ. Ποτέ δεν στηρίζω τον πόλεμο, όμως υπάρχουν πολλές πλευρές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία, καθώς και εκείνοι που αντιδρούν στον πόλεμο».

Σημείωσε ότι «δεν μπορώ να πω πως είναι συλλογικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους που δεν τους συμπαθούν. Αυτό που κάνουν είναι να προστατεύουν τον εαυτό τους και το κράτος τους. Ο πόλεμος είναι πάντα κάτι τραγικό, και εγώ πρώτα εύχομαι να βρεθεί λύση και να σταματήσει». Η ίδια τόνισε ότι ήταν παρούσα στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας: «Εγώ έζησα αυτά τα τραγικά γεγονότα, ήμουν εκεί».

Όσον αφορά τις ακυρώσεις συναυλιών της, η Γλυκερία υπογράμμισε πως «ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιος ευθύνεται για το μποϊκοτάζ. Οι διοργανωτές δέχτηκαν πιέσεις για να ακυρώσουν τις συναυλίες όπου τραγουδούσα».

Σχολιάζοντας τη στάση των συναδέλφων της, ανέφερε: «Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν στο πλευρό μου, κάτι που θεωρώ άδικο. Δεν υπήρχε λόγος για αυτήν την ανθρωποφαγία απέναντί μου. Παρ’ όλα αυτά, κατανοώ τους ανθρώπους και τους έχω συγχωρήσει».