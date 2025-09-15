Μήνυση σε βάρος του δημοφιλούς κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα κατέθεσαν δυο ιερείς, μέλη του χριστιανικού σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», εξαιτίας μιας αυθόρμητης αντίδρασής του σε παράσταση που έδωσε στη Στυλίδα.

Άλλωσε, ως stand up comedian που είναι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εντάσσει στις παραστάσεις του αντιδράσεις του σε πράγματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκειά τους, ένα στοιχείο που ξεχωρίζει σε αυτό το είδος σάτιρας, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Στο σχετικό βίντεο από τη Στυλίδα, που κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και πολύ γρήγορα έγινε viral, φαίνεται ένας ιερέας να περνά πίσω από τη σκηνή, την ώρα που ο καλλιτέχνης έδινε την παράστασή του. Μόλις έγινε αντιληπτός από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο κωμικός… στάθηκε προσοχή, έκανε τον σταυρό του και σχολίασε: «Δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Αυτή του η αντίδραση προκάλεσε έντονα γέλια στο κοινό. Στη συνέχεια, καθώς ο ιερέας απομακρυνόταν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας άρχισε να σιγοτραγουδά τη μουσική από την γνωστή ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι. Τα συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης, παρότι απότελουν μέρος της σάτιρας του καλλιτέχνη, θεωρήθηκαν προσβλητικά από το εν λόγω σωματείο, το οποίο μέσω των δυο ιερέων υπέβαλε μήνυση εναντίον του, για προσβολή θρησκευτικού συναισθήματος και έλλειψη σεβασμού προς τον Κλήρο.