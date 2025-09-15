Ο Ίλον Μασκ έχει πλέον σοβαρό ανταγωνιστή — και μάλιστα όχι έναν εκκεντρικό νεοεισερχόμενο, αλλά έναν από τους βετεράνους της τεχνολογίας: τον Λάρι Έλισον. Ο 81χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, ξεπερνώντας τον Μασκ κατά περίπου οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η εκτόξευση αυτή της περιουσίας του συνδέεται άμεσα με τη θεαματική άνοδο της στο χρηματιστήριο, μετά τις αισιόδοξες προβλέψεις για τα έσοδά της λόγω των συνεργασιών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την OpenAI, τη Meta, τη Nvidia και τη xAI του ίδιου του Μασκ.

Ο Έλισον κατέχει περίπου το 40% της Oracle, της εταιρείας λογισμικού που συνίδρυσε το 1977 και της οποίας παραμένει πρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας, ενώ διετέλεσε διευθύνων σύμβουλός της για 37 χρόνια, μέχρι το 2014. Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτης του 50% της Paramount Skydance, του νέου κολοσσού των μέσων που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, αξίας 28 δισ. δολαρίων. Η προσωπική του περιουσία, που κάποτε χτίστηκε μέσα από ταπεινά ξεκινήματα, εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα ύψη.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από το Σικάγο, όπου μεγάλωσε από θετούς γονείς, χωρίς να γνωρίζει μέχρι τα 12 του ότι ήταν υιοθετημένος. Σπούδασε για λίγο στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και αργότερα στο Σικάγο, προτού εγκαταλείψει τις σπουδές του. Μετακόμισε στην Καλιφόρνια και εργάστηκε ως προγραμματιστής στην Amdahl Corporation, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη ενός mainframe συμβατού με της IBM. Το 1977, μαζί με δύο συναδέλφους, ίδρυσε την Software Development Labs, που ανέλαβε ένα συμβόλαιο με τη CIA για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Το έργο αυτό αποτέλεσε τη βάση για το προϊόν «Oracle», που έδωσε και το όνομα στην εταιρεία το 1982.

Από εκεί και πέρα, η επιτυχία ήταν καταιγιστική: το 1986 η Oracle μπήκε στο χρηματιστήριο NASDAQ, οι πωλήσεις της διπλασιάζονταν κάθε χρόνο και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών cloud, βάσεων δεδομένων και συστημάτων υψηλής απόδοσης παγκοσμίως, με πάνω από 160.000 εργαζόμενους.

Πέρα από τον κόσμο της τεχνολογίας, ο Έλισον έχει επενδύσει και σε θεαματικά προσωπικά πρότζεκτ. Είναι βασικός υποστηρικτής της ομάδας ιστιοπλοΐας BMW Oracle Racing, έχει χρηματοδοτήσει τη Red Bull Racing στη Formula 1, ενώ είναι λάτρης των extreme sports και της αεροπορίας. Διαθέτει κατοικίες στο Μαλιμπού και στο Γουντσαϊντ της Καλιφόρνια, ενώ το 2012 αγόρασε το 98% της νησιού Λανάι στη Χαβάη, με στόχο να το μετατρέψει στην πρώτη πλήρως βιώσιμη και ενεργειακά αυτόνομη κοινότητα.

Ο Λάρι Έλισον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένας άνθρωπος με όραμα, τεχνολογική διορατικότητα και επιχειρηματικό ρίσκο μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο ηγέτη της βιομηχανίας — και πλέον, στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.