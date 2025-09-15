Η Corolla είναι «βαρύ» όνομα για την Toyota: από τη δεκαετία του ’60 έγινε παγκόσμιο best-seller και βασικό μοντέλο της μάρκας. Η τωρινή 12η γενιά (σε παραγωγή από το 2018) πήρε μικρές αναβαθμίσεις, όμως ο σχεδιασμός δείχνει πλέον την ηλικία του.

Ρυθμιστικά έγγραφα στην Κίνα αποκαλύπτουν την άφιξη της 13ης γενιάς, με έκδοση παραγωγής που πλησιάζει το ντεμπούτο της εκεί — το πρώτο ξεκάθαρο σημάδι ενός πλήρους ανασχεδιασμού. Φωτογραφίες του κινεζικού υπουργείου Βιομηχανίας δείχνουν sedan με το όνομα «Corolla Allion» και σχεδιαστική γλώσσα τύπου νέων Prius/Camry. Μπροστά, σπαστή διάταξη φώτων με LED σε σχήμα C και λεπτή φωτεινή λωρίδα ψηλά.

Τα μεσαία/μεγάλα φώτα βρίσκονται χαμηλά στον προφυλακτήρα, πλαισιωμένα από μαύρες λεπτομέρειες και σκούρα οριζόντια μάσκα, ενώ πιο έντονο σπόιλερ «ακονίζει» τη μύτη. Στο πλάι οι αλλαγές είναι περιορισμένες (κυρίως νέες ζάντες). Πίσω, τα νέα φωτιστικά σώματα ενώνονται με φωτεινή λωρίδα και οι μπλε υβριδικές λεπτομέρειες δίνουν τη θέση τους σε πιο σκούρο φινίρισμα. Αμετάβλητοι παρμπρίζ και κολόνες υποδηλώνουν βαθύ facelift στην υπάρχουσα πλατφόρμα και όχι εντελώς νέο σασί — οπτικά όμως η ανανέωση είναι ουσιαστική.

Τα διαρρεύσαντα έγγραφα αναφέρουν δύο γνώριμα σύνολα: υβριδικό 1.8 λίτρων με περίπου 97–98 ίππους και μπαταρία NCM, κατανάλωση έως περίπου 4,1 λτ./100 χλμ. (≈ 24,2 km/λτ.) και τελική ταχύτητα κοντά στα 159 χλμ./ώρα (από ~99 mph). Ένα ατμοσφαιρικό 2.0 λίτρων αποδίδει περίπου 169–171 ίππους και φτάνει τα 180 χλμ./ώρα (από ~112 mph). Η κίνηση παραμένει μπροστά, με CVT ή αυτόματο «10άρι» κιβώτιο. Άγνωστο αν η συγκεκριμένη Allion θα πάει αυτούσια στις ΗΠΑ.

Στην Κίνα πωλούνται δύο sedan Corolla: η πιο «επίσημη» Allion και μια πιο σπορ εκδοχή που μοιάζει περισσότερο με την αμερικανική. Παρ’ όλα αυτά, το κινεζικό μοντέλο λειτουργεί ως ισχυρό preview: παρόμοιο design και μηχανικό πακέτο είναι πιθανό να ακολουθήσουν όταν ανακοινωθεί η νέα Corolla για τις παγκόσμιες αγορές — πιθανώς αργότερα μέσα στη χρονιά ή στις αρχές του 2026.

Περιμένουμε πιο αιχμηρή εμφάνιση, βελτιωμένα φώτα/LED, ανανεωμένη ουρά με light bar και γνώριμα αλλά «πειραγμένα» υβριδικά/βενζινοκίνητα σύνολα.

Στόχος: φρεσκάρισμα χωρίς να χαθεί η συνταγή αξιοπιστίας που έκανε την Corolla best-seller.