Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα!

Όλη η χώρα, αδημονεί για το μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία!

Τζάμπολ στην αναμέτρηση, στις 21:00 στην «Arena Riga», της Λετονίας.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, οι δύο ομάδες αναχώρησαν από τα ξενοδοχεία τους, με προορισμό το γήπεδο.

Έξω από κατάλυμα της Εθνικής μας ομάδας, χαμός!

Πλήθος κόσμου, βρέθηκε εκεί και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.

Ψυχολογικό «ντοπάρισμα» και συνθήματα νίκης για την επίσημη αγαπημένη!

Να σημειωθεί πως νωρίτερα, η Γερμανία επικράτησε της Φινλανδίας, με σκορ 98-86 και περιμένει τον νικητή του Ελλάδα – Τουρκία στον τελικό!