- Ο Ρούτε ενεργοποιεί την επιχείρηση “Eastern Sentry” – Το σχέδιο του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από την τεράστια περιουσία του, η Εθνική, η φανέλα και η χαρά 10 εκατ. Ελλήνων
- Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα: Έρευνες των Αρχών για άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος
Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) στα Οινόφυτα. Η ύπαρξη πυλώνων μεταφοράς ρεύματος στην περιοχή δυσχέρανε το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διακοπή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής […]
Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης
Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά την διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα
Καρτέλ στην Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου
Γιώργος Μαζωνάκης: Θρίλερ με τη συσκευή παρακολούθησης που βρέθηκε στο σαλόνι του
Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη