Απόψε το Ελλάδα – Τουρκία στο Eurobasket 2025 (21:00) δεν είναι μόνο ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού, αλλά και μια μαζική εμπειρία θέασης σε όλη την Αττική.

Γι αυτό πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει την ύπαρξη τεράστιων οθονών σε κεντρικά σημεία, προβάλλοντας την αναμέτρηση.

Γιγαντοοθόνες θα τοποθετήσουν οι:

  • Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης → Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).

  • Δήμος Γλυφάδας → Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).

  • Δήμος Ηλιούπολης → Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.

  • Δήμος Περιστερίου → Άλσος Περιστερίου.

  • Δήμος Αγίου Δημητρίου → Πλατεία Άρη Βελουχιώτη.

  • Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού → Πλατεία Ελευθερίας.

  • ΚΠΙΣΝ → Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος».

