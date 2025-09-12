Η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα!

Ελλάδα και Τουρκία, αναμετρώνται απόψε (12/09, 21:00), για μια θέση στο μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025!

Λίγη ώρα πριν το πρώτο «τζάμπολ» της αναμέτρησης, έγινε γνωστό πως ο Τσέντι Όσμαν, θα αγωνιστεί κανονικά!

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία.

Η παρουσία του στον κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Ελλάδα, ήταν αμφίβολη, καθώς δεν συμμετείχε στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών.

Ωστόσο, θα «σφίξει» τα δόντια και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Μένει να αποδειχθεί, αν ο Τσέντι Όσμαν είναι 100% να βοηθήσει την ομάδα του ή μπήκε στην δωδεκάδα για λόγους ψυχολογίας.

