Η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα!

Ελλάδα και Τουρκία, αναμετρώνται απόψε (12/09, 21:00), για μια θέση στο μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025!

Λίγη ώρα πριν το πρώτο «τζάμπολ» της αναμέτρησης, έγινε γνωστό πως ο Τσέντι Όσμαν, θα αγωνιστεί κανονικά!

🚨 FLAŞ: Cedi Osman’ın Yunanistan maçına ilk beş başlaması bekleniyor! (via: TRT)#EuroBasket pic.twitter.com/FCXo82NhFN — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) September 12, 2025

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία.

🇹🇷🤕 Cedi Osman left for the locker room after spraining his ankle when Mateusz Ponitka landed on his foot in the quarterfinal against Poland #Eurobasket pic.twitter.com/za9QvvqAJu — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 9, 2025

Η παρουσία του στον κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Ελλάδα, ήταν αμφίβολη, καθώς δεν συμμετείχε στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών.

Ωστόσο, θα «σφίξει» τα δόντια και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Μένει να αποδειχθεί, αν ο Τσέντι Όσμαν είναι 100% να βοηθήσει την ομάδα του ή μπήκε στην δωδεκάδα για λόγους ψυχολογίας.