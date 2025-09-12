Κατηγορηματικά αρνητική είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στην προοπτική ένταξης στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, οποιασδήποτε χώρας διατηρεί επίσημη απειλή πολέμου κατά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με το επίσημο αίτημα της Τουρκίας για την ένταξη της αμυντικής της βιομηχανίας στο πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την ΕΕ. «Τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων, όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης, κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν. «Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός SAFA εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε, έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο SAFE, μόνο εάν πριν, ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την ΕΕ και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

«Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης» τονίζουν.