Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το Συμβούλιο της ΕΕ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας το ότι αγνόησε το Κοινοβούλιο στις συζητήσεις για το σημαντικό αμυντικό πρόγραμμα δανείων SAFE. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη από την υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου.

Το πρόγραμμα SAFE, συνολικού ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, προτάθηκε τον Μάρτιο από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την παροχή κινήτρων στα κράτη-μέλη για τον επανεξοπλισμό τους. Ωστόσο, για την επίσπευση της διαδικασίας, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε το Άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων όπως η πανδημία (Covid-19) για να περιορίσει τον χρόνο διαπραγμάτευσης και να αποφύγει τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία. Τον Μάιο οι υπουργοί της ΕΕ ενέκριναν τον κανονισμό χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέχρι σήμερα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα, υποβάλλοντας αιτήσεις ύψους τουλάχιστον 127 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αν και το Κοινοβούλιο δηλώνει ξεκάθαρα πως υποστηρίζει το ίδιο το μέσο και τον σκοπό του, εκφράζει έντονες αντιρρήσεις ως προς τη νομική βάση που επιλέχθηκε. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το μέσο έχει την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου, ωστόσο πρόκειται για τη νομική βάση που επιλέχθηκε, η οποία υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμότητα».

Επιπλέον, τονίζεται πως η χρήση του Άρθρου 122 θεωρείται, κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, «διαδικαστικά λανθασμένη και απλώς περιττή», καθώς παρακάμπτει τον θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. «Δεν υπάρχει Κοινοβούλιο στον κόσμο που θα δεχόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε η υπηρεσία Τύπου στο Euractiv.

Η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο την Πρόεδρο της Επιτροπής για το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο, όμως η Φον Ντερ Λάιεν απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η χρήση της ρήτρας έκτακτης ανάγκης είναι «πλήρως δικαιολογημένη», αφού το SAFE αποτελεί «μια εξαιρετική και προσωρινή απάντηση σε μια επείγουσα και υπαρξιακή πρόκληση».

Aξίζει να σημειωθεί πως οι χώρες που πρόκειται να επωφεληθούν από το πρόγραμμα δανείων παραμένουν αμέτοχες στη νομική διαμάχη. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο στο αίτημά του προς το Δικαστήριο, ζήτησε να διατηρηθούν τα αποτελέσματα του κανονισμού έως ότου εγκριθεί ένας νόμιμος αντικαταστάτης του.

