Νέες μαρτυρίες και αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για τον 42χρονο μαστροπό με το προσωνύμιο «κοντός», που συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι βίαζε, εξέδιδε και απειλούσε ακόμα και ανήλικα κορίτσια, βάζοντάς τα να πρωταγωνιστήσουν σε ερωτικές ταινίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων του, ο 42χρονος προσποιούνταν έναν στοργικό και υποστηρικτικό φίλο. Υπόσχονταν οικονομική στήριξη σε νεαρές γυναίκες ακόμη και ανήλικες, που ήταν οικονομικά ευάλωτες και όταν κατόρθωνε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, τότε άρχιζε να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Ερωτικά ραντεβού με πελάτες σε ξενοδοχεία των νοτιών προαστίων, ροζ βίντεο και απειλές ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή.

«Ήμουν 16 χρονών, με πούλαγε με 500-600 ευρώ την ώρα, γιατί έλεγε στους πελάτες, ότι είμαι ανήλικη, είμαι “φρέσκια” ας πούμε», ανέφερε θύμα του. Ο 42χρονος που πλέον είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών, είχε κάνει τη ζωή κόλαση σε νεαρές γυναίκες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το θράσος του δεν είχε όριο, οι συστηματικοί εκβιασμοί και οι απειλές οδήγησαν μια κοπέλα στο ψυχιατρείο, ενώ μία άλλη κατήγγειλε, πως γύριζε ερωτικές ταινίες χωρίς την θέληση της, ακόμα και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Ξεκίνησε πολύ άσχημα όλο αυτό με απειλές. Κάναμε μία συνάντηση, η οποία δεν κατέληξε πολύ ωραία, τύπου να σηκώνει χέρι, να με σπρώχνει, να με φτύνει, να μου λέει ότι “θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, γιατί μου χρωστάς τα λεφτά από τότε και δεν τα έχεις ξεχρεώσει”. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ήμουν 17», ανέφερε άλλο θύμα του 42χρονου.

Πριν από 5 χρόνια ο 42χρονος σύστησε παρανόμως εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο. Με βιτρίνα ένα χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο, ο 42χρονος είχε μετατρέψει την επιχείρηση σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Όπως κατήγγειλαν τα θύματα του στους αστυνομικούς, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και στη συνέχεια τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Από αυτή τη δραστηριότητα ο 42χρονος αποκόμισε μεγάλα κέρδη.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, μόλις πληροφορήθηκε ότι η περιουσία του είχε γίνει ένα «κολαστήριο», αντέδρασε, αλλά δέχτηκε και αυτός απειλές. «Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο, αν θυμάμαι για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά, ότι βλέπανε κοριτσάκια, μπαίνανε, βγαίνανε, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι, είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει, μου έλεγε “έλα μωρή κότα, έλα από εδώ πέρα”, για την έξωση» είπε στο MEGA.

Τα θύματα του ένιωθαν εγκλωβισμένα. «Πρώτα είχε αρχίσει να με ωθεί στην πορνεία και στη συνέχεια να μου χορηγεί ναρκωτικά και για να αποδώσω καλύτερα στα ραντεβού μου και για να μην τον καταγγείλω στην Αστυνομία» ανέφερε μία κοπέλα. Πέντε από τις κοπέλες βρήκαν το κουράγιο και στάθηκαν απέναντι του. Τον κατήγγειλαν στην Αστυνομία και ξεσκέπασε τη δράση του. Ο 42χρονος συνελήφθη και αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.