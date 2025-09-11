Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 42χρονο παραγωγό πορνογραφικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

«Αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 16 ετών, όταν είχα πάει για συνέντευξη σε κατάστημα ρούχων, που είχα βρει σε αγγελία. Από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Έκατσα τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων. Του ζήτησα κάποια χρήματα, γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια. Είχε πολύ καλή συμπεριφορά, μπορούσε να καλύψει κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει. Ήταν πειστικός, στο να δείξει ότι είναι καλός, να το παίξει αγαθός άνθρωπος», είπε το πρώτο από τα πέντε θύματά του στο MEGA και συνέχισε:

«Όταν έκλεισε το μαγαζί, κρατήσαμε φιλική σχέση. Ανακάλυψα από μία κοπέλα που είχε σχέση μαζί του, ότι έκανε αυτή τη δουλειά, είναι νταβατζής. Μίλησα μαζί του για να το επιβεβαιώσω και μου λέει “ναι, όντως είμαι”. Έκοψα επαφές μαζί του. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με απειλούσε. Αναγκάστηκα να μιλήσω μαζί του. Στην αρχή ξεκίνησε με απειλές. Σήκωσε χέρι πάνω μου, με έσπρωχνε, με έφτυνε, μου έλεγε ότι του χρωστούσα λεφτά και με ανάγκασε να εκδίδομαι».

Άλλο θύμα του είπε στο MEGA ότι ο εφιάλτης της ξεκίνησε, όταν έχασε τον πατέρα της. «Έτσι με πλησίασε. Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο, να μου συμπεριφέρεται σαν μπαμπάς», είπε. Τότε, ο 42χρονος άρχισε να την εκδίδει, ενώ την απειλούσε, ότι θα πάθει κακό η μητέρα της. Όπως είπε η νεαρή γυναίκα, ο 42χρονος την εξανάγκαζε σε 5-7 ραντεβού την ημέρα.

Τις εξανάγκαζε με απειλές

Παράλληλα, ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.