Ένας 63χρονος συνελήφθη στη Ρόδο μετά την καταγγελία μιας 71χρονης από την Αττική, που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 στα Μαριτσά της Ρόδου.

Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό. Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η γυναίκα κατέθεσε, ότι γνώρισε τον κατηγορούμενο στα τέλη Αυγούστου σε γάμο στην Αθήνα. Οι δυο τους αντάλλαξαν τηλέφωνα και λίγες ημέρες αργότερα η 71χρονη αποδέχθηκε την πρότασή του να ταξιδέψει στη Ρόδο και να φιλοξενηθεί στο σπίτι του στα Μαριτσά. Όπως περιέγραψε, τις πρώτες μέρες η σχέση τους περιοριζόταν σε φιλικές δραστηριότητες, ωστόσο το βράδυ της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Η καταγγελία της 71χρονης

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στα μεσάνυχτα ο 63χρονος μπήκε στο δωμάτιό της, την ακινητοποίησε με βία και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη σθεναρή της αντίσταση. Η γυναίκα κατόρθωσε να διαφύγει ξυπόλητη στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια, μέχρι που διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία. Η ίδια μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, ενδεικτικά πίεσης και ακινητοποίησης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από λίγη ώρα και οδηγήθηκε στις Αρχές. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις έγιναν με συναίνεση. Ωστόσο, η Εισαγγελία λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις, την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία της δικογραφίας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για βιασμό.

Ο 63χρονος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό αν και δεν είναι τυφλός

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τον ανακριτή, ενώ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών, αλλά και λόγω της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, ο οποίος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό παρά το γεγονός ότι δεν είναι τυφλός.