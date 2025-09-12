Τι λέει θύμα του μαστροπού στο MEGA

Η Μαρία, θύμα του μαστροπού μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την δράση του 42χρονου και πώς φερόταν στα θύματά του. «Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός, και πολύ πρόσχαρος. Αν δεν είχα καλή ψυχολογία στη δουλειά, με προσέγγιζε ώστε να του πω τι έχω και να με βοηθήσει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας κάλος φίλος. Δεν ήξερα για τις «άλλες» δραστηριότητές του»,

»Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μου λέει κάποια κοπέλα που ήταν σύντροφός του ότι αυτός εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δε το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει. έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», είπε αρχικά.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε μένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούμε να τα πούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν πήγα ποτέ στην αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε εμένα και άλλες κοπέλες για να εκδοθούμε. Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του τα επιστρέψω τα χρήματά και μου έλεγε «όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο. Ήμουν 16 ετών τότε, είχα κάνει τα χαρτιά μου τα νόμιμα για να δουλέψεις ως ανήλικος», συνέχισε η νεαρή κοπέλα.

«Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη»

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια. Στον χώρο που μέναμε ήταν περίπου 10 κοπέλες. Αυτός είχε την δυνατότητα να σε κάνει να ξεκόβεις από τον κύκλο σου και την οικογένειά σου. Μας εξέδιδε και δεν παίρναμε εμείς τα χρήματα τα καρπωνόταν όλα αυτός. Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη και «φρέσκια». Μπορεί να είχε και 10 πελάτες την ημέρα. Έπαιρνε προκαταβολή απ΄τους πελάτες και άφηνε ένα ποσό για να το δίνει ο πελάτης στη κοπέλα το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ.

Μας έδινε ναρκωτικά. Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου. Πολλές φορές του είπα ότι τον ξεχρέωσα και μου έδινε ναρκωτικά για να μην πάω στην αστυνομία. Με ενημέρωσε ότι θα πει στην αστυνομία ότι είμαι πρεζάκι για να αποδείξει ότι εγώ είχα ανάγκη και πήγαινα, για να πάρω την δόση μου. Με βίασε και μένα από τα 16 μου και συνεχόμενα. Στα 16 σου όταν σε απειλεί ένας άνθρωπος με βία και ξύλο να πιεις ναρκωτικά, θα πιεις ναρκωτικά. Έδινε και σε άλλες κοπέλες ναρκωτικά. Από τις κοπέλες μόνο άλλη μία ήταν ανήλικη. Δεν ήταν “γνωστοί” αυτοί οι άνθρωποι.»

«Αυτή η ιστορία με ακολουθεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να συνεχίσω την ζωή μου»

«Μας βοήθησε πολύ μια κοπέλα που περάσαμε πολλές καταστάσεις. Έχουμε κρατήσει και επαφές από τότε. Όλες φοβόμασταν να ασχοληθούμε με αυτό, κάποιες έκαναν οικογένεια και ακόμη μας δημιουργεί προβλήματα με τις ταινίες που δημοσίευσε, τα πρόσωπά μας και τα ονόματά μας. Προσπάθησα να κάνω την οικογένειά μου και δεν τα κατάφερα, ο πρώην σύζυγος μου χρησιμοποίησε τις ταινίες αυτές εναντίον μου στο δικαστήριο και έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί επικαλέστηκε το γεγονός ότι εκδιδόμουν. Μας έβαζε να κάνουμε και ταινίες. Υπήρχε ένα σπίτι – μαγαζί – γυμναστήριο στον Άγιο Δημήτριο. Δεν μας άφηνε να βγαίνουμε έξω μας έσπαγε στο ξύλο. Είχα πει στην μητέρα μου ότι γνώρισα ένα παιδί και τα πηγαίναμε πολύ καλά. Όλα αυτά τα έκανε μόνος του. Οι σύντροφοι που είχε στην ζωή του το ήθελαν και το έκαναν αυτό και είχε την πειθώ και τους έλεγε να το κάνουν για να τις παντρευτεί», ανέφερε το θύμα του.

«Έχω πρόβλημα στην ζωή μου και δεν μπορώ να συνεχίζω να ζω με αξιοπρέπεια. Πήγαινα για δουλειά και μου λένε οι εργοδότες ότι με έχουν δει σε ταινίες τέτοιες. Έχει βιάσει και τις άλλες κοπέλες. Και τις προσέγγιζε με άλλο τρόπο κάθε φορά. Τότε όταν τον γνώρισα ήταν 32 ετών, η κοπέλα του τα ήξερε όλα για την δράση του», συνέχισε το θύμα του μαστροπού.