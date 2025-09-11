Σε αποκάλυψη που μπορεί να προκαλέσει «σεισμό» προχώρησε η γερμανική εφημερίδα Die Welt, με φόντο την κλιμάκωση που προκάλεσαν οι μαζικές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο του NATO, ανέφερε πως η βασική εκτίμηση είναι πως πέντε από τα 19 ρωσικά drones στόχευαν σε βάση του ΝΑΤΟ βαθιά μέσα (265 χιλιόμετρα) στο πολωνικό έδαφος, που εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία.

Σε αυτά τα πέντε drones συγκεντρώθηκε ο σχεδιασμός αναχαίτησης από τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones καταρρίφθηκαν από αεροσκάφη (F-35) της Ολλανδίας.

Η εν λόγω εκτίμηση έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα όσα δήλωσε η κυβέρνηση της Ρωσίας, μέσω διαρροών, αφού δεν έχει υπάρχει προς το παρόν επίσημες δηλώσεις.

Παράλληλα, η Μόσχα επιμένει πως δεν υπήρξε πρότερος σχεδιασμός της επίθεσης, και αποδίδουν τα όσα συνέβησαν στη χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου.

Η Πολωνία μια ανάσα από στρατιωτική σύγκρουση

Σύμφωνα με τον Guardian μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι οι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μαχητικά αεροσκάφη Typhoon, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης αποστολής εναέριας αστυνόμευσης, με στόχο την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας

Σκληρές δηλώσεις από τον Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το επεισόδιο ως «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» και προειδοποίησε πως «η κατάσταση είναι σοβαρή», υπογραμμίζοντας πως η Πολωνία παραμένει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πιθανό σενάριο. Από την πλευρά της, η Ρωσία διέψευσε κάθε κατηγορία, με το υπουργείο Άμυνάς της να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πληγούν στόχοι στην Πολωνία. Ο Ρώσος πρέσβης στη Βαρσοβία χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες».