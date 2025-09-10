Το βράδυ της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και πυραύλους, περισσότερα από 19 drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, με κάποια να προέρχονται από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Η Πολωνία αναχαίτισε τουλάχιστον τρία drones ρωσικής κατασκευής, με την υποστήριξη νατοϊκών αεροσκαφών. Σηκώθηκαν πολωνικά F-16, Ολλανδικά F-35 και Ιταλικά AWACS. Ακολούθησε το κλείσιμο αεροδρομίων. Η Πολωνία προχώρησε στη συλλογή συντριμμιών των drones που καταρρίφθηκαν ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ζητώντας διαβουλεύσεις για την ασφάλειά της, ενώ οι ευρωπαϊκές και νατοϊκές ηγεσίες καταδίκασαν την ενέργεια ως σοβαρή πρόκληση.

Η Ρωσία από την πλευρά της απάντησε αρνούμενη οποιαδήποτε εσκεμμένη πράξη, αποδίδοντας τις εξελίξεις σε πιθανές διαταραχές ή «μη ορισμένα σφάλματα».

Ήταν όμως όντως ένα λάθος στον χειρισμό των drones, μια στοχευμένη προσπάθεια της Ρωσίας να τεντώσει το σχοινί ή ένα τεστ για το ΝΑΤΟ;

Τα σενάρια που θέτουν αναλυτές είναι 3:

– Στοχευμένη πρόκληση από τη Ρωσία, ως δοκιμή αντίδρασης

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα drones κατευθύνθηκαν σκόπιμα στην Πολωνία. Όχι από λάθος χειρισμού κατά την πλοήγηση αλλά σαν μια κίνηση για να δοκιμαστεί η ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινήθηκε και η δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας ο οποίος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε πως ήταν λάθος πτήσης»

– Τυχαία απόκλιση λόγω παρεμβολών (jamming)

Αρκετοί είναι και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η παραβίαση των εναέριου χώρου της Πολωνίας οφείλεται σε παρεμβολές οι οποίες προκλήθηκαν από την Ουκρανία ή ακόμα και της Πολωνίας. Παρά όμως αυτή την εκδοχή, η μεγάλη κλίμακα του περιστατικού αποδυναμώνει την υπόθεση λάθους.

– «False Flag» με ευθύνη της Ουκρανίας

Μια λιγότερο διαδεδομένη θεωρία, που επισημαίνεται σε άρθρα όπως του The Independent, υπονοεί πως μπορεί να πρόκειται για false flag με στόχο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία. Ότι πρόκειται δηλαδή για ένα περιστατικό που προκάλεσε η Ουκρανία έτσι ώστε να δημιουργήσει μια νέα συνθήκη που θα πιέσει ακόμα περισσότερο ΝΑΤΟ και Ευρώπη για περαιτέρω στήριξη. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση δεν υποστηρίζεται από επίσημα στοιχεία και για αυτό το λόγο παραμένει στο περιθώριο των συζητήσεων.

Η ανάρτηση Τραμπ

Την ίδια στιγμή αινιγματική και με ισχυρές δόσεις αμφισβήτησης της σκοπιμότητας μιας ρωσικής επίθεσης με drones στην Πολωνία ήταν η πρώτη τοποθέτηση Τραμπ, κρατώντας κατά κάποιο τρόπο αποστάσεις αλλά αφήνοντας και να διαφανεί η απογοήτευση που διακατέχει τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αν θρηνούσαμε θύματα;

Τα πράγματα θα ήταν πάντως παραπάνω από δύσκολα στην περίπτωση που είχαμε θύματα. Δεν θα μιλούσαμε για σενάρια αλλά για μια δεδομένη σύρραξη.

Ο συνταξιούχος Τόμας Βεσολόφσκι γλίτωσε κατά τύχη. Παρακολουθούσε τηλεόραση, ειδήσεις για τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας του, όταν ένα από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβη στο σπίτι του.

«Άνοιξα την τηλεόραση και σε όλες τις ειδήσεις έλεγαν για αυτή το μαζικό κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και, μετά από λίγο, άκουσα ένα να πετάει από πάνω… Και ξαφνικά ακούστηκε μπουμ, το φωτιστικό έπεσε από το ταβάνι στο καθιστικό του ισογείου» αφηγήθηκε στο BBC ο ηλικιωμένος που ζει στο χωριό Βιρίκι-Βόλα.

Η σύζυγός του, η Αλίσια, βγήκε επίσης από το σπίτι και είδε ένα αεροσκάφος να πετάει από πάνω. Φοβήθηκε μήπως τους βομβάρδιζαν ή ότι κάποιος θα τους πυροβολούσε. Τίποτα δεν συνέβη και κανείς τους δεν έπαθε το παραμικρό.

Αν όμως, οποιοδήποτε και αν είναι το πραγματικό σενάριο, κάποιος πάθαινε κάτι;