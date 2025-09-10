Η Πολωνία εντόπισε 7 drones και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον 4 ρωσικά drones καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας, δήλωσε  ο πολωνός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο και προσωρινό απολογισμό της επιχείρησης που διήρκεσε όλη την νύκτα.

Η Πολωνία έχει ξεκινήσει να επιδιορθώνει τις καταστροφές από τα ρωσικά drones, όπως μεταδίδει το SkyNews, ενώ σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη, από αυτές τις περιοχές πέρασαν τα drones της Ρωσίας.

