Η Πολωνία εντόπισε 7 drones και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον 4 ρωσικά drones καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας, δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο και προσωρινό απολογισμό της επιχείρησης που διήρκεσε όλη την νύκτα.

🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw). Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE — michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Η Πολωνία έχει ξεκινήσει να επιδιορθώνει τις καταστροφές από τα ρωσικά drones, όπως μεταδίδει το SkyNews, ενώ σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη, από αυτές τις περιοχές πέρασαν τα drones της Ρωσίας.