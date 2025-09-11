Περιορισμούς «υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129» έθεσε η Πολωνία στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η απαγόρευση ετέθη σε ισχύ στη 1:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μία ημέρα μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (PAZP) με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ.Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Φόβοι για επέκταση των συγκρούσεων και εκτός Ουκρανίας

Για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων για κατάρριψη «ρωσικών drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας».

Υπενθυμίζεται, ότι η Πολωνία μετά το περιστατικό επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Οι υπουργοί Άμυνας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου όπου καταδίκασαν την εισβολή των drones και εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Βαρσοβία.

Νωρίτερα, ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, έστειλε μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι: «Είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».