Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση πώλησης 405 πυραύλων αέρος-αέρος τύπου AMRAAM, καθώς και σχετικού εξοπλισμού – κατασκευής RTX (πρώην Raytheon Technologies) – στη Φινλανδία. Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η Φινλανδία, η οποία είναι πλέον πλήρες μέλος του NATO, διαθέτει μεγάλη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Στην ανακοίνωσή της, η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) επισήμανε ότι «η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και θα ενδυναμώσει τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις».

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως σημαντική, καθώς υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους ασφάλειας των ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι «η πώληση θα συμβάλει στους βασικούς στόχους εξωτερικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τυπική διαδικασία η έγκριση από το Κογκρέσο

Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, απαιτείται η έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου. Ωστόσο, η σχετική διαδικασία θεωρείται ως επί το πλείστον τυπική, αφού σπανίως παρατηρούνται εξαιρέσεις ή ενστάσεις σε ανάλογες αγορές οπλικών συστημάτων σε χώρες-συμμάχους.

Η νέα πορεία της Φινλανδίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Η συμφωνία για τους πυραύλους AMRAAM έρχεται σε μία περίοδο όπου η Φινλανδία έχει αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της ασφάλειας. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η φινλανδική ηγεσία αποφάσισε να τερματίσει την επί δεκαετίες πολιτική τυπικής ουδετερότητας και να ενταχθεί επίσημα στο NATO το 2023. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και τη συνεργασία της με τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.