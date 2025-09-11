Σημαντική μείωση της θνησιμότητας από χρόνιες ασθένειες καταγράφεται στο 80% των χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε σε 185 χώρες με επικεφαλής το Imperial College London και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet». Η μελέτη καλύπτει τη δεκαετία πριν από την πανδημία COVID-19 (2010–2019), αναδεικνύοντας ωστόσο και τον προβληματισμό για την επιβράδυνση αυτής της προόδου. Ειδικότερα, το 60% των κρατών παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν υλοποιηθεί πλήθος παγκόσμιων και εθνικών πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας χρόνιων παθήσεων όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο διαβήτης, οι νεφρικές και ηπατικές νόσοι καθώς και μια σειρά από νευρολογικές ασθένειες.

Αντιφατικές τάσεις στην καταγραφή της θνησιμότητας

Στις περισσότερες χώρες, η κύρια μείωση των θανάτων οφείλεται στη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων (όπως είναι τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια), αλλά και σε διαχρονική πτώση των θανάτων από ορισμένους τύπους καρκίνου (στομάχου, ορθοκολικού, τραχήλου μήτρας, μαστού, πνεύμονα και προστάτη). Ωστόσο, η αυξητική τάση στους θανάτους που σχετίζονται με άνοια, άλλες νευροψυχιατρικές νόσους (περιλαμβανομένων ασθενειών όπως η διαταραχή χρήσης αλκοόλ) και συγκεκριμένα είδη καρκίνου (παγκρέατος και ήπατος), περιορίζουν σε κάποιο βαθμό τα συνολικά οφέλη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όλες οι χώρες υψηλού εισοδήματος στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τον Ειρηνικό σημείωσαν μείωση στη θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Μεταξύ αυτών, χώρες όπως η Δανία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη κατέγραψαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις. Παράλληλα, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνα τα κράτη που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου θανάτου για άνδρες και γυναίκες.

Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξητικές τάσεις παρατηρούνται για τις γυναίκες στο Νότιο Σουδάν, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, ενώ για τους άνδρες αντίστοιχα στο Πράσινο Ακρωτήριο, την Ονδούρα και την Τζαμάικα. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Γερμανία καταγράφουν από τις χαμηλότερες βελτιώσεις, με μικρότερη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας στη διάρκεια της δεκαετίας αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν την αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη επαρκών δεδομένων σε πολλές από τις παραπάνω χώρες, κάτι που καθιστά τις τάσεις που καταγράφονται ιδιαίτερα ευάλωτες στην ερμηνεία.

Επείγουσα η ανάγκη ενισχυμένων πολιτικών υγείας

Η ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει πως, παρά τη γενικότερη μείωση των θανάτων και τη σχετική πρόοδο, η επιβράδυνση των βελτιώσεων καταδεικνύει την ανάγκη για πιο ενισχυμένες πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της υγείας. Προτείνει τη διεύρυνση της πρόσβασης σε φάρμακα πρόληψης, ενίσχυση των ελέγχων για έγκαιρη διάγνωση παθήσεων όπως ο καρκίνος, και παροχή αναβαθμισμένων θεραπευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο για χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, όσο και για οξέα περιστατικά υγείας, μεταξύ αυτών τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι καρδιακές προσβολές.

Διεθνής διάλογος στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Εντός του μήνα, οι συγγραφείς της έρευνας θα συναντηθούν με κορυφαίους διεθνείς ειδικούς στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί, θα τεθούν στο τραπέζι οι επιπτώσεις αυτών των ευρημάτων στη διάρκεια της Τέταρτης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Μη Μεταδοτικές Ασθένειες.

Διαβάστε την επιστημονική δημοσίευση στο The Lancet

Μ. Κουζινοπούλου