Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, χτύπησε το… καμπανάκι στη Δημοτική Αρχή αναφορικά με τη «Διπλή Ανάπλαση», την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, αλλά και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Μάλιστα, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε, ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έμειναν αναπάντητα, ενώ σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε:

«Επαναφέραμε το θέμα για ακόμη μια φορά. Χωρίς τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει! Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και το γήπεδο να ολοκληρωθεί, δεν θα μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου υπάρχουν:

· οι συνοδευτικές υποδομές (έργα οδοποιίας, φωτισμού, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα).

· το μεγάλο πάρκο 215 στρεμμάτων γύρω από την αρένα.

Όλα αυτά παραδόθηκαν έτοιμα προς υλοποίηση πριν δύο χρόνια. Πού βρισκόμαστε με κάθε έργο; Ποια είναι η πρόοδος και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης;».