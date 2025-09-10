‘Oλα είναι έτοιμα για την επίσημη καταγραφή των κειμηλίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Οι υπεύθυνοι της Μητρόπολης θέλουν να διαπιστώσουν εάν τα αντικείμενα προς πώληση που διέθετε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας ανήκουν στην περιουσία της μονής στα Καλάβρυτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό ανακύπτει και θέμα πιθανής αρχαιοκαπηλίας.

Θα «μιλήσουν» οι κάμερες

Ανοίγουν οι κάμερες του μουσείου, όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα κειμήλια της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Ειδικοί θα κοιτάξουν καρέ καρέ κάθε πιθανή ύποπτη κίνηση των μοναχών ή και άλλων. Ελπίζουν το βιντεοληπτικό υλικό να δώσει πολύτιμα στοιχεία.

Αίσθηση προκαλεί η παραίτηση του γνωστού δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Τι φέρεται να είπε ο μοναχός

Εισαγγελέας: Πού βρήκατε τις εικόνες;

Μοναχός: Ήταν της γιαγιάς μου.

Το κλιμάκιο της ΓΑΔΑ που έχει εγκατασταθεί θα αποκαλύψει αν τελικά τα ευρήματα είναι της Μονής της γιαγιάς ή από κάπου αλλού.

Στο εκκλησιαστικό κομμάτι επιχειρείται restart στην Μονή.

O Ιερώνυμος

«Ως ένδειξη στήριξης και για να σηματοδοτήσει το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδας, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, θα τελέσει ο ίδιος την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Καλεί παράλληλα το ποίμνιο να στηρίξει με την προσευχή του την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», γράφει το kalavrytanews.

Με την παρουσία του είναι βέβαιο πως θα έχει την δυνατότητα να μιλήσει και με τους μοναχούς για να του αποκαλύψουν πιθανώς και άλλες πληροφορίες για την περίεργη αυτή υπόθεση.