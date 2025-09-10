Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, κτήριο λίγα μέτρα μακριά από κλινική που λειτουργούν οι Γιατροί του Κόσμου στην πόλη της Γάζας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καθιστώντας την κλινική ακατάλληλη προς χρήση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Γιατροί του Κόσμου τόνισαν ότι, χάρη στην άμεση αντίδραση του προσωπικού, δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών πλέον δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Η Helena Ranchal, Διευθύντρια Διεθνών Επιχειρήσεων, υπογράμμισε ότι η ομάδα αναγκάστηκε να μεταφέρει προσωπικό και ασθενείς σε ασφαλές μέρος, καθώς οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για ασφαλείς διαδρομές εκκένωσης.

Αναστολή της δράσης των Γιατρών του Κόσμου στη Γάζα – Ζημιές από ισραηλινό βομβαρδισμό σε κλινική τους – Κατέστη ακατάλληλη για χρήση

Λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας, οι Γιατροί του Κόσμου ανακοίνωσαν την αναστολή επ’ αόριστον των δραστηριοτήτων τους στη Γάζα, κλείνοντας τις δύο κλινικές τους. Στο εξής, περίπου 600 ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά φροντίδα θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζουν πως: «Οι συνθήκες ασφαλείας πλέον δεν επιτρέπουν στις ομάδες των Γιατρών του Κόσμου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να αναστείλουν επ’ αόριστον τις δράσεις τους στην περιοχή κλείνοντας τις δύο κλινικές τους. Ως αποτέλεσμα, 600 ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά φροντίδα στερούνται πλέον περίθαλψης».

«Πρόκειται για μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια εκκλήσεων για την προστασία των αμάχων, των εργαζομένων στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Στην πόλη της Γάζας, ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πλέον άμεση ανάγκη από ένα ασφαλές καταφύγιο σε έναν χώρο που συρρικνώνεται δραματικά. Είμαστε βαθιά ανήσυχοι τόσο για τον πληθυσμό όσο και για τους συναδέλφους μας. Αν τίποτα δεν αλλάξει, οι Γιατροί του Κόσμου θα αναγκαστούν να τερματίσουν τη δράση τους στη Γάζα», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Δρ Jean-François Corty.

Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τις ισραηλινές αρχές να τερματίσουν άμεσα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και να πάψουν να εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Επισημαίνουν ακόμα ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να ασκήσει πίεση ώστε να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».