Μία ακόμα μεγάλη διεθνή διάκριση φέρνει την Κέρκυρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Compare the Market Australia, ο Λιμένας του νησιού αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, κατατάχθηκε στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης και 19ος καλύτερος παγκοσμίως.

Η κατάταξη, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας ΑΕ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), βασίστηκε σε παράγοντες, όπως η εμπειρία των επισκεπτών, οι διαθέσιμες δραστηριότητες και οι καιρικές συνθήκες, ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε 101 λιμάνια κρουαζιέρας διεθνώς, με βάση επτά βασικούς δείκτες: εμπειρία των επισκεπτών, διαθέσιμες δραστηριότητες, κλιματολογικές συνθήκες κ.ά. Τα στοιχεία αυτά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνουν ότι ο Λιμένας Κέρκυρας δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας ζωντανός, δυναμικός προορισμός, που συνεχώς ανεβαίνει επίπεδο στην παγκόσμια σκηνή της κρουαζιέρας.

Η Κέρκυρα εντυπωσίασε με υψηλή βαθμολογία 4,2/5 στις κριτικές επισκεπτών, πλούσιες δραστηριότητες αναψυχής (193,6 ανά 100.000 επισκέπτες) και ιδανικές καιρικές συνθήκες, όπως ορατότητα 11 χλμ και ήπιοι άνεμοι που διευκολύνουν την προσέγγιση των πλοίων.

«Η διεθνής αυτή διάκριση είναι μια ανταμοιβή για τη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών και ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών. Ο Λιμένας Κέρκυρας έχει πλέον εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. Δημήτρης Απέργης, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση επιβεβαιώνει πως η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμα σταθμό για την κρουαζιέρα, αλλά έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.

Σχετικά με τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία, με μόνο μέτοχο το Υπερταμείο, και διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. παρέχει -κατά βάση- υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών του νησιού, την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές για τη δημιουργία ενός «πράσινου» και καινοτόμου λιμένα.

Συνεχίζει να προβάλλει και να ενισχύει την εικόνα της Κέρκυρας και τα πλεονεκτήματά της, όπως τη φυσική ομορφιά, τις υποδομές φιλοξενίας, την πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ διαθέτει και πολυάριθμες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς προορισμούς.