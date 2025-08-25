Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, συνεχίζονται οι παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας, με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να έχει επιβάλει τριάντα οκτώ (38) νέα πρόστιμα τις τελευταίες ημέρες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία αφορούν τις εξής παραβάσεις:
- Επτά (7) πρόστιμα επιβλήθηκαν για απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων ή για εναπόθεσή τους χωρίς κατάλληλη συσκευασία (Άρθρο 7.4). Το ποσό ανά παράβαση ανέρχεται σε 100,00 € για κάθε σακούλα, αντικείμενο ή συσκευασία.
- Δώδεκα (12) πρόστιμα αφορούν τη μη μείωση του όγκου απορριμμάτων συσκευασίας (όπως χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) μέσω συμπίεσης ή άλλης ενδεδειγμένης μεθόδου (π.χ. δέσιμο). Το αντίστοιχο πρόστιμο ανέρχεται σε 400,00 €, ενώ διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
- Δέκα (10) πρόστιμα βεβαιώθηκαν για εναπόθεση υπολειμμάτων τροφίμων εκτός κάδων. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 400,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.
- Εννέα (9) πρόστιμα επιβλήθηκαν για στάθμευση οχημάτων μπροστά από κάδους απορριμμάτων (Άρθρο 7.8). Κάθε παράβαση επιφέρει πρόστιμο 200,00 €, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων υπενθυμίζει στους πολίτες ότι απαγορεύεται ρητά:
- Η απόρριψη απορριμμάτων εκτός των κάδων.
- Η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους.
- Η μη συμπίεση ή περιδέση απορριμμάτων συσκευασίας πριν την απόθεσή τους στους κάδους.
- Η στάθμευση οχημάτων μπροστά σε κάδους απορριμμάτων.
- Η κακή διαχείριση ή η εσκεμμένη εγκατάλειψη αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εντός κάδων ή σε κοινόχρηστους χώρους.