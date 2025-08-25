Ελλάδα

Την Τρίτη 26 Αυγούστου στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται κατά διαστήματα ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τότε τοπικές μπόρες, φαινόμενα που θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αντίθετα, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, διατηρώντας τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. […]