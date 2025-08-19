Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Ισσού στην Κέρκυρα, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (τζετ σκι) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο τζετ σκι. Το παιδί διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Ο χειριστής του τζετ σκι είναι Έλληνας υπήκοος, ενώ οι κυβερνήτες τόσο του τζετ σκι όσο και του φουσκωτού οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να δώσουν καταθέσεις σχετικά με το συμβάν.