Ο απομακρυνθείς αρχηγός της γαλλικής κυβέρνησης, Φρανσουά Μπαϊρού, υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ο ίδιος έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας,

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση. Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

Οι πιθανοί διάδοχοι του Μπαϊρού

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, λέγεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος «αυτή τη φορά σκέφτεται να διορίσει έναν Σοσιαλιστή, εγκαινιάζοντας την πρώτη πολιτική «συγκατοίκηση» εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Λένε πως θα μπορούσε να διορίσει πρωθυπουργό τον επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, ο τελευταίος δηλώνει άλλωστε έτοιμος και ο Βοκιέ είπε τις προάλλες πως οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα απέρριπταν αυτόματα ούτε μια κυβέρνηση Σοσιαλιστών ούτε μια κυβέρνηση της Εθνικής Συσπείρωσης (…), ο ίδιος αποκλείει όμως το ενδεχόμενο να στηρίξει ένα αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα και ο Φορ έχει πει πως θέλει μια “αριστερή κυβέρνηση”».

Σύμφωνα με το ΕΡΤΝews, πέρα από το υπουργικό συμβούλιο, στο τραπέζι βρίσκονται και ονόματα εκτός κυβέρνησης. Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ηγέτης ενός προοδευτικού αριστερού κινήματος, και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, με θητεία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρούνται πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν να διευρύνουν τις πολιτικές ισορροπίες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκονύ, όπως επίσης η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ, είναι πιθανοί διάδοχοι, «πολύ στενά» ωστόσο συνδεδεμένοι με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει πλέον να επιδιώξει την διευθέτηση της κρίσης, «εντός των προσεχών ημερών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία. Μία επίμονη σπαζοκεφαλιά που δεν έχει καταφέρει να λύσει εδώ και έναν χρόνο: ορισμός ενός πρωθυπουργού που θα είναι σε θέση να επιβιώσει σε ένα χωρίς πλειοψηφία κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό περιβάλλον χωρισμένο σε τρία μπλοκ, την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Ο διάδοχος του Φρανσουά Μπαϊρού θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς προεδρικής θητείας του Εμανουέλ Μακρόν το 2022.

Και ο διεθνής Τύπος εκφράζει την ανησυχία του.

Για τους New York Times, η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση «χρόνιας πολιτικής αστάθειας». Οι Financial Times αναφέρονται σε μία «νέα πολιτική κρίση που κινδυνεύει να επεκταθεί στον δρόμο και τις αγορές». «Η Γαλλία διατρέχει τον κίνδυνο μεγάλου αδιεξόδου», προειδοποιεί η Süddeutsche Zeitung, ενώ για την El Pais «η γαλλική πολιτική κρίση απαιτεί ταχεία επίλυση που δεν θα παραβλέπει την σκληρή αλήθεια για την δημοσιονομική κατάσταση όπως την απεικόνισε ο Μπαϊρού».

Το εγχείρημα του προέδρου της Γαλλίας θα είναι δύσκολο αφού τα πολιτικά κόμματα παραμένουν οχυρωμένα στις θέσεις τους.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ζητά νέες βουλευτικές εκλογές και προειδοποιεί μέσω του προέδρου του Ζορντάν Μπαρντελά για την καταψήφιση οποιουδήποτε πρωθυπουργού «δεν αποστεί από την πολιτική που ακολουθείται εδώ και οκτώ χρόνια».

Η ριζοσπαστική αριστερά ζητά την παραίτηση του προέδρου.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα επαναλαμβάνει ότι η αριστερά, πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τις τελευταίες εκλογές, πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ομως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, για τον οποίο η φορολόγηση των πλουσιότερων παραμένει ταμπού, μάλλον θα θελήσει να διευρύνει το κεντρώο μπλοκ του και θα αναζητήσει μία προσωπικότητα από τον χώρο της δεξιάς ή του κέντρου ικανή «να συνεργασθεί με τους σοσιαλιστές», σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Πολλά είναι τα ονόματα που κυκλοφορούν, ανάμεσά τους του υπουργού Αμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ, που προέρχεται από την δεξιά. Η υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρέν και ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ, που προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ανήκουν επίσης στις πιθανές επιλογές.

Το καλπάζον χρέος

Σύμφωνα με τακτικό συνομιλητή του Εμανουέλ Μακρόν, ο επόμενος πρωθυπουργός θα ορισθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πριν από την αναχώρηση του προέδρου της Γαλλίας για την Νέα Υόρκη όπου θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Εθνη.

Στον πυρήνα της μαζικής αποδοκιμασίας του Φρανσουά Μπαϊρού (364 ψήφοι κατά, 194 υπέρ), το σχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει οικονομίες 44 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 με στόχο την μείωση του χρέους της Γαλλίας που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Στην αγορά χρέους,η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως ακριβώς η Ιταλία.

Η πολιτική κρίση ξεσπά λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης του χρέους από τον οίκο Fitch και την ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας εντός της σημερινής συγκυρίας της πολιτικής αβεβαιότητας που δημιουργεί ανησυχία για αναταραχή στις αγορές.

Κινητοποιήσεις

Παράλληλα, το κίνημα με το σύνθημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα) που γεννήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αυτό το καλοκαίρι και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά καλεί σε παράλυση της χώρας από αύριο. Περί τους 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν αύριο σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Μακρόν, που βρίσκεται στο ναδίρ της δημοφιλίας του με 77% αρνητικές γνώμες, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.

Μετά την αναμενόμενη ήττα του στην διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Φρανσουά Μπαϊρού εγκαταλείπει την πρωθυπουργική καρέκλα μετά από 10 μήνες.

Η διακυβέρνησή του ήταν η τέταρτη πιο σύντομη κατά τη διάρκεια της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας.