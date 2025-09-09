Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στο Νεπάλ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας βαθιές πολιτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κατάρρευσης. Οι ταραχές έχουν οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες, με τραγικότερο περιστατικό τον θάνατο της συζύγου πρώην πρωθυπουργού, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο όταν πυρπολήθηκε η κατοικία τους.

Σύμφωνα με το India Today, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal, ενώ στο εσωτερικό βρισκόταν η σύζυγός του, Rabi Laxmi Chitrakar. Η γυναίκα «κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν». Εκτός από την κατοικία του πρώην πρωθυπουργού, έχουν καταγραφεί επιθέσεις και εμπρησμοί σε υπουργικές κατοικίες και γραφεία πολιτικών κομμάτων, ενώ αναφέρονται εκτεταμένες λεηλασίες.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο απεικονίζουν πολίτες να κυκλοφορούν στους δρόμους φορτωμένοι με πλούτη και πολύτιμα αντικείμενα από τα λεηλατημένα σπίτια αξιωματούχων: «κουβαλώντας κοσμήματα, ακριβές πολυθρόνες, τηλεοράσεις κτλ.» Οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν με χρήση βίας τις κινητοποιήσεις, ενώ ο στρατός παραμένει σε επιφυλακή. Η πολιτική ηγεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς, πέρα από την απώλεια ελέγχου, κινδυνεύει να χάσει προνόμια και εισοδήματα.

Η κοινωνική αναταραχή έχει τις ρίζες της στη χρόνια διαφθορά και την οικονομική παρακμή. Όπως σημειώνεται, ενώ «χιλιάδες Νεπαλέζοι ξενιτεύονταν για μια καλύτερη ζωή, υπουργοί, βουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι διαφήμιζαν με τις οικογένειες τους τις περιουσίες που απέκτησαν με κρατικό χρήμα, ζητώντας λιτότητα από τον κόσμο».