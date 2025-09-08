Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε δύο πόλεις του Νεπάλ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε έντονα στην πρωτεύουσα Κατμαντού, όπου οι αρχές προχώρησαν στη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να ανακόψουν το πλήθος που επιχειρούσε να εισβάλει στο κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενο για τη διαφθορά αλλά και το πρόσφατο μπλοκάρισμα ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές, που κατά κύριο λόγο ήταν νέοι, παρέμεινε τεταμένο όταν ορισμένοι από αυτούς κατάφεραν να διαπεράσουν τα οδοφράγματα, πλησιάζοντας την είσοδο του κοινοβουλίου. Εκεί, έβαλαν φωτιά σε ασθενοφόρο και εκτόξευσαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περιοχή. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, «η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως. Αστόχησαν με εμένα, αλλά πέτυχαν ένα φίλο που στεκόταν πίσω μου. Χτυπήθηκε στο χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά διαδηλωτής στο πρακτορείο ANI.

Βίαια επεισόδια με νεκρούς σε Κατμαντού και Ιταχάρι

Οι συγκρούσεις στην Κατμαντού άφησαν πίσω τους 17 νεκρούς, ενώ άλλα δύο θύματα καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στα ανατολικά της χώρας. Το κύμα οργής έχει παρασύρει χιλιάδες πολίτες, με διαδηλώσεις να σημειώνονται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Μπιρατναγκάρ και το Μπαρατπούρ στα νότια, καθώς και την Ποχάρα στη δυτική περιοχή του Νεπάλ.

Πολιτικές ευθύνες και κυβερνητικές εξελίξεις

Η εξέλιξη της κρίσης οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ, ο οποίος ανέλαβε την «ηθική ευθύνη» για τα εκτεταμένα επεισόδια. Όπως μετέδωσε άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η παραίτηση υποβλήθηκε εν μέσω έντονων εσωτερικών πιέσεων και με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σάρμα Όλι συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να συζητηθεί η διαχείριση της κρίσης.

Παρά τη σταδιακή μείωση της έντασης προς το τέλος της ημέρας, ομάδες διαδηλωτών παρέμεναν έξω από το κοινοβούλιο διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στη μαζική χρήση βίας και απαιτώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, αντίστοιχες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές ακόμα πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μπιρατναγκάρ, το Μπαρατπούρ και η Ποχάρα, γεγονός που υπογραμμίζει τον πανεθνικό χαρακτήρα της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση και τους θεσμούς.