Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Θουν κατέθεσε ψήφισμα που επιδιώκει να ξεμπλοκάρει τις επικυρώσεις 48 υποψηφίων για πρεσβείες των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι διορισμοί των οποίων είχαν καθυστερήσει λόγω αντιρρήσεων από τη μεριά των Δημοκρατικών.

Το ψήφισμα ενεργοποιεί μια διαδικαστική δυνατότητα της Γερουσίας, γνωστή ως «πυρηνική επιλογή», η οποία επιτρέπει την ομαδική έγκριση υποψηφίων που δεν αφορούν υπουργικές θέσεις. Η πρώτη ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, όπου απαιτούνται 60 ψήφοι για να εγκριθεί το ψήφισμα — στόχος που θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί.

Εάν αποτύχει η αρχική ψηφοφορία, οι Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να προχωρήσουν σε ένσταση, προκειμένου να παρακάμψουν τον κανόνα των 60 ψήφων και να επιβάλουν αλλαγή της διαδικασίας μέσω απλής πλειοψηφίας.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μέσω της «πυρηνικής επιλογής», απαιτούνται μόλις 51 ψήφοι στη δεύτερη ψηφοφορία — αριθμός που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία.