Με 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έλαβε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας για να αναλάβει τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Αμερικανίδα νομικός και πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος είχε μια ιδιαίτερα θετική παρουσία στην ακρόασή της την περασμένη εβδομάδα, κερδίζοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής.

Απομένουν πλέον δύο στάδια πριν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της: η επικύρωση της υποψηφιότητάς της από την ολομέλεια της Γερουσίας και η τελετή ορκωμοσίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

.@SenatorShaheen said she is supportive of Kimberly Guilfoyle’s appt to Ambassador to Greece, as the SFRC committee moves to advance her nomination to a Senate floor vote — a rare area of bipartisanship on a now, partisan panel

— Laura Kelly (@HelloLauraKelly) July 16, 2025