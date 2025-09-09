Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοινώθηκε σήμερα από τον Άρη, ήδη όμως δουλεύει εδώ και μέρες τόσο στο γραφείο του στο Ρύσιο όσο και με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Ανδαλουσιανός φρόντισε να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα κατά την πρώτη του ομιλία πρους τους παίκτες του Άρη, ζητώντας ζήλο και όρεξη για δουλειά από όλους ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. Δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την έλευσή του στον Άρη με εκείνη… στην ΑΕΚ.

Το μήνυμα του Μανόλο Χιμένεθ:

«Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά αλλά έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζω, όπως και τον Άρη. Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ομάδας. Την πρώτη φορά που ανέλαβα την ΑΕΚ, ήταν 9η και τερματίσαμε στην 3η θέση. Πήραμε το κύπελλο και μετά το πρωτάθλημα. Ηρθα στον Αρη για να πετύχω και να πετύχουμε όλοι μαζί. Αφήστε πίσω σας ό,τι έγινε. Από εδώ και πέρα έχουμε ένα νέο πλάνο το οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι μας μαζί, ώστε να πετύχουμε στο τέλος τους στόχους μας», ήταν μερικά από τα λόγια του Χιμένεθ στους παίκτες, πριν πάει στις… απαιτήσεις του. «Εχω δει όλα τα παιχνίδια και φυσικά θα μιλήσω με τον καθένα σας ξεχωριστά, όπως ήδη κάνω. Από εδώ και πέρα θα έχουμε ένα πλάνο ως ομάδα, το οποίο θα υπηρετήσουμε όλοι. Θέλω από όλους σας ειλικρίνεια, δουλειά και πάθος κάθε μέρα. Εχουμε μεγάλο κίνητρο και θέλω να βλέπω δίψα από όλους. Όποιος έχει αυτά που ζητάω θα έχει θέση στην ομάδα».